Wymagający konsument na rynku spożywczym – nowe wyzwania dla producentów żywności

Z roku na rok rośnie liczba konsumentów, którzy po zdjęciu produktu z półki natychmiast kierują wzrok na opakowanie, aby sprawdzić widniejące tam składniki. W dzisiejszych czasach klienci są coraz bardziej świadomi: chcą wiedzieć co sami jedzą lub podają swoim dzieciom i chcą, aby to co widnieje na etykietach żywności było dla nich łatwiejsze do zrozumienia. Chcą poznać jak najwięcej informacji o stosowanych surowcach i sposobie wytwarzania, stawiając na zdrowie i zgodne z etyką metody produkcji żywności.

Rynek odpowiada na oczekiwania klientów

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom producenci żywności i napojów dokładają starań, by przedstawiać swoje produkty jako zdrowe i naturalne poprzez czytelne etykiety, pokazujące jak dużą wagę firma przykłada do tych czynników. Zarówno nowe produkty, jak i te o długiej tradycji na rynku są aktualizowane o zdrowsze komponenty zastępujące konserwanty, tłuszcze nasycone, czy cukier. W konsekwencji producenci stoją przed koniecznością zmian w łańcuchu dostaw i potrzebą dostarczenia rozwiązań w krótszym czasie. To wymaga ograniczenia czasu traconego na przetwarzanie i przekazywanie informacji oraz zmiany w procesach produkcyjnych. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych pozwala zoptymalizować te działania i skrócić je do niezbędnego minimum.

Jak zapewnić bezpieczeństwo żywności w nowoczesnym przemyśle spożywczym?

