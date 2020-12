Zachowania starszych konsumentów wobec zjawiska marnotrawstwa żywności

Auchan ogranicza marnowanie żywności i dołącza do partnerów aplikacji Too Good To Go

Zjawisko to jest konsekwencją m.in. braku świadomości członków gospodarstw domowych, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, na temat ilości żywności marnowanej każdego dnia, a także negatywnego wpływu tego zjawiska na środowisko, społeczeństwo oraz ekonomię. W krajach rozwiniętych podaż żywności przekracza popyt, a zachodzące zmiany stylu życia większości współczesnych konsumentów nakierowane są na konsumpcjonizm i gromadzenie nadmiaru dóbr materialnych [3]. Zjawisko marnowania żywności na poziomie gospodarstwa domowego może się różnić w zależności od osób go zamieszkujących, a w szczególności od ich wieku i przyzwyczajeń.

Jak podają Aschmann i wsp. [2], prowadzenie kampanii edukacyjnych na temat gospodarowania żywnością na poziomie końcowego konsumenta może skutecznie przyczyniać się do zmniejszania marnowania żywności, jeśli są ukierunkowane na najistotniejsze segmenty konsumentów i poruszają zagadnienia związane z głównymi przyczynami wyrzucania żywności. Autorzy zaznaczają, że ważne jest nie tyle zidentyfikowanie nieprawidłowego postępowania danej grupy konsumentów w w aspekcie gospodarowania żywnością, ale przede wszystkim wskazywanie właściwe-go zachowania będącego wzorem do naśladowania.Ważnym segmentem konsumentów jest grupa osób starszych, których z roku na rok przybywa na świecie. Według prognozy WHO liczba ta od 2009 do 2050 roku wzrośnie odpowiednio z 739 milionów do 2 miliardów [29].

Główny Urząd Statystyczny w Polsce szacuje, że do roku 2050 wystąpi zmniejszenie liczby dzieci i osób w wieku 15 -60 lat, natomiast wzrośnie liczba osób starszych w wieku emerytalnym (60+/65+). Zgodnie z tymi prognozami w 2030 roku co trzeci Polak będzie miał 60 lat i więcej, a w 2050 roku seniorzy będą stanowili 47 % całego społeczeństwa [11]. Taki trend demograficzny niesie ze sobą wiele zmian na poziomie życia społecznego, odnoszących się m.in. do systemu emerytalnego, opieki nad seniorami czy braku osób młodych do pracy [15].

Z drugiej strony całościowe scharakteryzowanie tej grupy konsumentów stanowi duży problem. Seniorów różni nie tylko wiek, ale również poziom aktywności zawodowej, sytuacja materialna, poziom samodzielności, kondycja psychofizyczna, czy zainteresowania i poglądy [15]. Kwestią dyskusyjną jest granica wieku, od której rozpoczyna się starość.