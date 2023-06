Jeśli robiliście zakupy w Biedronce, z pewnością zastanawialiście się, co dzieje się z kartonami, w których przechowywane są produkty, takie jak owoce, warzywa, słodycze czy gotowa zupa.

W skali całego sklepu jest ich naprawdę dużo. Te zużyte opakowania są cennym surowcem, który przechodzi przez wyspecjalizowane zakłady przeróbcze. Jednak sieć sklepów Biedronka i Mondi postanowiły pójść krok dalej, wprowadzając gospodarkę obiegu zamkniętego. Współpraca ta przyczynia się do ocalenia setek tysięcy drzew rocznie, a także zmniejszenia zużycia wody i emisji dwutlenku węgla. Zapraszamy do świata fascynującego przetwarzania i zrównoważonego rozwoju.

Okazuje się, że opakowania zbiorcze trafiają do specjalnego pojemnika, a następnie na zaplecze marketu, gdzie belownica prasuje makulaturę i przygotowuje ją do transportu. Ale dokąd? I co dzieje się z nią dalej? O tym dowiecie się z poniższego filmu: