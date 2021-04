Zarządzanie relacją z kontrahentem oraz płynnością firmy

Konsolidacja mleczarstwa to bieg z przeszkodami

Jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na rynek usług faktoringu?

Niestety sytuacja pandemiczna dotknęła większość branż, a tylko nieliczni wyszli z niej obronną ręką. Rynek faktoringu w ubiegłym roku zanotował ok. 3-proc. wzrost obrotów, a Pekao Faktoring było motorem tego wzrostu osiągając 20-proc. przyrost obrotów. Miniony rok to umocnienie naszego udziału w rynku do poziomu ponad 20 proc.

Jaki był wpływ pandemii na oferowane przez PF usługi?

Bez wątpienia możemy powiedzieć, że w ostatnim roku przyspieszyły procesy cyfryzacji i zdalnej obsługi. W ubiegłym roku po wybuchu pandemii wprowadziliśmy całkowicie zdalny proces zawarcia umowy faktoringu. Ponadto jako pierwszy faktor na rynku uzyskaliśmy gotowość do oferowania faktoringu z gwarancją BGK – pionierskiego programu z gwarancją bankową jako formy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Chciałbym podkreślić, że w 2020 roku nawet przez moment nie wstrzymaliśmy procesu wydawania decyzji na finansowanie dla nowych klientów. Czuliśmy, że nasze wsparcie jest w tym momencie bardzo potrzebne przedsiębiorcom. Takim samym nastawieniem będziemy kierowali się w przyszłości.

Czy wielkość firmy ma znaczenie jeżeli chodzi o rodzaj usług faktoringowych z których korzysta?

Dla dużych graczy istotna jest poprawa struktury bilansu oraz wskaźników finansowych, optymalizacja kapitału obrotowego oraz zarządzanie relacją z dostawcą. Stąd spore zainteresowanie programami finansowania dostawców, czyli tzw. faktoringiem odwrotnym. W relacji z dużym graczem często też stykamy się z wyzwaniem w postaci zakazów cesji w umowach, które utrudniają, ale nie uniemożliwiają zastosowania faktoringu. Mamy jednak wypracowane specjalne rozwiązanie na tego typu sytuacje.

Mniejsi gracze często wykorzystują nasze rozwiązania faktoringu klasycznego do poprawy płynności oraz eliminacji ryzyka kontrahenta, jak również wsparcia w zarządzaniu należnościami w firmie. Niezależnie od wielkości firmy, rośnie zainteresowanie rozwiązaniami, w których klient całkowicie eliminuje ryzyko kontrahenta. Pekao Faktoring jest od lat obecny w segmencie dużych i średnich firm, natomiast w ciągu ostatnich lat konsekwentnie zwiększamy naszą obecność w sektorze MŚP oraz przyglądamy się możliwościom rozwoju w segmencie klientów mikro. Im mniejszy segment klienta, tym ważniejsza jest automatyzacja i standaryzacja oferowanych rozwiązań.

Jaka jest wartość dodana usług świadczonych przez PF w szczególności dla sektora spożywczego?

Wszystko zależy od specyfiki danego rozwiązania oraz potrzeb klienta. Faktoring już dawno przestał być kojarzony wyłącznie z zamianą faktur na gotówkę, ale funkcja poprawy płynności cały czas jest istotna. Często mówimy o faktoringu jako o rozwiązaniu z obszaru zarządzania relacją z kontrahentem oraz monitowania spływu należności, które w sektorze spożywczym – mając do czynienia najczęściej z rozdrobnieniem odbiorców i faktur – nabierają szczególnego znaczenia. Faktor często jest pośrednikiem w relacji klienta z kontrahentem, należy to robić umiejętnie dlatego nasze ponad 20-letnie doświadczenie w tym obszarze jest bardzo pomocne. W minionych miesiącach widzieliśmy także rosnące zainteresowanie rozwiązaniami powodującymi wyksięgowanie należności z bilansu oraz całkowite przejęcie ryzyka kontrahenta, czyli tzw. faktoringiem pełnym.

Można prosić o jakiś konkretny przykłady transakcji, która to obrazuje?

Odbiorcy pewnej spółki z branży spożywczej oczekiwali zdecydowanie dłuższych terminów płatności. Spółka miała wysokie zadłużenie oraz niską rentowność, stąd utrudniony dostęp do finansowania bankowego. W pierwszym kroku zawarliśmy ze spółką umowę faktoringu pełnego zabezpieczoną cesją praw z polisy ubezpieczenia należności handlowych, co poprawiło płynność spółki, pomimo presji na wydłużenie terminów płatności ze strony odbiorców. W dalszych krokach poszerzyliśmy zakres współpracy o finansowanie wierzytelności, czyli rozwiązanie umożliwiające uruchomienie faktoringu, mimo istniejących zakazów cesji w umowach z kontrahentami oraz o faktoring odwrotny. Dzięki rozwojowi współpracy klient otrzymał kompleksowe rozwiązanie pozwalające efektywnie zarządzać płynnością. Powyższe rozwiązanie pomogło zaadresować potrzeby klienta oraz zoptymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym, zarówno od strony należności, jak i zobowiązań naszego partnera biznesowego.

Jakie są perspektywy rozwoju usług faktoringowych?

Faktoring jest rozwiązaniem na każde czasy, ale szczególnie jest doceniany podczas wszelkiego rodzaju kryzysów czy zawirowań na rynku. Spowodowane jest to głównie możliwością zapewnienia finansowania spółkom bez konieczności opierania się wyłącznie na ich sytuacji finansowej i bez względu na zdolność kredytową. Akceptowalna struktura transakcji to kluczowe zagadnienie dla możliwości nawiązania współpracy. Pekao Faktoring z optymizmem patrzy w przyszłość, mimo wielu niewiadomych spowodowanych bezprecedensową sytuacją pandemiczną. Wierzę, że nasze usługi będą się cieszyć niesłabnącym zainteresowaniem.