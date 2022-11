Biznes i technologie

Zarządzanie wzrostem przychodów – rozwiązania RGM do stymulacji popytu i kontroli marż handlowych. Zapraszamy na bezpłatce webinarium

Autor: Artykuł promocyjny BPX

Data: 18-11-2022, 14:14

Światowy przemysł spożywczy został mocno dotknięty pandemią COVID-19. Inflacja bije rekordy, co prowadzi do spowolnienia gospodarczego. Do tego dochodzą zakłócenia w łańcuchu dostaw, które są dużym wyzwaniem dla wielu firm.