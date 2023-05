Każdego roku ludzkość wytwarza coraz większą ilość śmieci, zanieczyszczających środowisko. Na szczęście te szkodliwe działania nie pozostają bez odpowiedzi. Świadomość klientów się zmienia i jednocześnie sprawia, że coraz większą popularnością cieszy się inicjatywa Zero Waste. Na czym polega i jakie są jej najważniejsze zasady?

Zero Waste – co to jest i na czym polega Zero Waste lifestyle?

Zero Waste lifestyle zakłada maksymalne ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Koncepcja ta przejawia się zarówno w projektowaniu opakowań produktów, jak i zarządzaniu poszczególnymi procesami w celu lepszego wykorzystywania dostępnych zasobów naturalnych i eliminowania szkodliwości śmieci. Swoim zakresem idea Zero Waste obejmuje konsumpcję na każdym możliwym polu – od odżywiania, przez higienę i ubieranie się, aż po transport czy zakupy.

5 zasad Zero Waste

Aby lepiej zrozumieć, co to znaczy Zero Waste, warto zapoznać się z głównymi założeniami tej koncepcji. Można sprowadzić je do 5 zasad Zero Waste, czyli tak zwanych 5R:

1. Refuse (odmawiaj) – dobrowolnie rezygnuj z rzeczy, które nie są Ci potrzebne. Mowa na przykład o przedmiotach jednorazowego użytku, gadżetach reklamowych czy zbędnych akcesoriach wręczanych choćby w barach szybkiej obsługi.

2. Reduce (redukuj) – podczas zakupów zawsze zadawaj sobie pytanie, czy naprawdę potrzebujesz danego produktu. Sam fakt, że na coś Cię stać, nie oznacza, że musisz to kupić.

3. Reuse (używaj ponownie) – wiele przedmiotów jednorazowego użytku można wykorzystać ponownie, w tym samym bądź innym charakterze.

4. Recycle (przetwarzaj) – segreguj odpady i poddawaj je recyklingowi, aby dać im drugie życie.

5. Rot (kompostuj) – zamiast wyrzucać odpady biodegradowalne na wysypisko, kompostuj je i wykorzystuj jako nawóz do celów ogrodowych.

Czasami powyższe zasady uzupełnia się o dodatkowe „R”.

6. Repair (naprawiaj) – zanim coś wyrzucisz, zastanów się, czy nie można tego naprawić. Dotyczy to w równym stopniu zepsutej zabawki, jak i dziurawej skarpetki.

Zero Waste – przykłady zachowań sprzyjających niemarnowaniu

Zasady Zero Waste można wprowadzać w życie na wiele różnych sposobów. Pożyteczne zmiany warto zacząć od zapoznania się z ekologicznym niezbędnikiem, który znajdziesz na przykład w specjalnej sekcji edukacyjnej ALDI „Zero Waste”. Aby zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko, skorzystaj z następujących pomysłów Zero Waste:

Zero Waste w kuchni

Kuchnia to miejsce, w którym możesz wprowadzić najwięcej dobrych praktyk. Zacznij na przykład od rezygnacji z kupowania wody butelkowanej i zastąp ją kranówką, jeśli tylko w Twojej miejscowości nadaje się ona do spożycia. Jeżeli lubisz wodę gazowaną, zainwestuj w domowy saturator. To rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne!

Unikaj też marnowania żywności. Zawsze sprawdzaj daty przydatności do spożycia i planuj posiłki z wyprzedzeniem. Zanim niewykorzystane produkty zaczną się psuć, postaraj się przygotować z nich na przykład kreatywne danie jednogarnkowe.

Pamiętaj również o segregowaniu śmieci. Im mniej odpadów, tym lepiej, ale jeśli musisz już coś wyrzucić, zadbaj o to, by zostało poddane recyklingowi.

Zero Waste w łazience

Również dbając o higienę, możesz postępować w duchu Zero Waste. Zwracaj uwagę przede wszystkim na wybierane kosmetyki oraz ich opakowania. Są to produkty, które często pakuje się podwójnie – najpierw do szkła bądź plastiku, a później dodatkowo do kartonu. Staraj się więc wybierać te, które w jak najmniejszym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Warto też ograniczyć użycie produktów jednorazowych – takich jak płatki do demakijażu. Można zastąpić je między innymi bawełnianymi ściereczkami, które służyć Ci będą przez długi czas. Zamiast plastikowych szczoteczek do zębów czy patyczków higienicznych, stawiaj natomiast na biodegradowalne produkty bambusowe.

Pamiętaj również o tym, że właściwie wszystkie kosmetyki można wytwarzać własnoręcznie z naturalnych składników. Jest to co prawda rozwiązanie dla najbardziej ambitnych, ale pozwala znacząco zredukować ilość produkowanych odpadów.

Zero Waste na zakupach

Pierwsza zasada Zero Waste na zakupach, to sięganie wyłącznie po te produkty, które naprawdę są Ci potrzebne. Zrezygnuj z zachcianek i kupuj świadomie, wybierając produkty marek ekologicznych i odpowiedzialnych społecznie.

Stawiaj na artykuły w ekologicznych opakowaniach i unikaj plastikowych siatek. Warzywa i owoce pakuj luzem, a na różnego typu produkty na wagę zabieraj ze sobą własne pojemniki (np. słoiki, butelki itp.). Do przenoszenia zakupów używaj plecaka lub bawełnianych toreb.

Zero Waste w podróży

Transport to obszar bardzo istotny z perspektywy Zero Waste. Ograniczając korzystanie z samochodu i przesiadając się do komunikacji miejskiej lub na rower, przyczyniasz się do redukcji emisji szkodliwych substancji i oszczędzasz energię. Podróżując pociągiem czy samolotem, możesz też zminimalizować ilość odpadów poprzez rezygnację z drukowania biletów i używanie ich cyfrowych wersji.

Zero Waste nie tylko w gospodarstwach domowych

Zasady Zero Waste znajdują zastosowanie nie tylko w domach, ale także w firmach. Przedsiębiorcy chętnie angażują się w działania ekologiczne, ograniczając przy tym koszty prowadzenia działalności i budując sobie pozytywny wizerunek wśród klientów. W taki sposób działa na przykład sieć ALDI, która w akcji „COŚ się nie marnuje” zachęca do niemarnowania żywności i przekazuje organizacjom pożytku publicznego produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia.

Jeśli chcesz zredukować swój negatywny wpływ na środowisko, nie musisz od razu wcielać w życie wszystkich powyższych zasad. Wystarczy, że zaczniesz wdrażać je stopniowo, kierując się filozofią Less Waste. Małymi krokami do przodu!