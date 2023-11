Biznes i technologie

Zrównoważony łańcuch dostaw odpowiedzią na wyzwania przemysłu spożywczego

Autor: Artykuł promocyjny CHEP Polska

Data: 06-11-2023, 16:01

Zrównoważony łańcuch dostaw to równowaga między trzema filarami: rentownością ekonomiczną, społeczeństwem i środowiskiem naturalnym. To dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu na planetę przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności i satysfakcji klientów. W obliczu rosnącej troski o środowisko i społeczności, to podejście jest szczególnie ważne. Kluczowe elementy zrównoważonego łańcucha dostaw obejmują m.in. zrównoważoną produkcję, efektywną logistykę, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, działania społeczne oraz etyczne zarządzanie. Ponadto zrównoważony łańcuch dostaw jest bardziej elastyczny i dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych. Tym samym, długofalowo zwiększa stabilność całej organizacji.

Marek Kołodziejczyk, Szef Działu Obsługi Klienta, CHEP Polska i kraje bałtyckie