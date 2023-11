Nowoczesny biznes nie może być wyłącznie nastawiony na zyski, jeśli ma utrzymać konkurencyjność i dobrą pozycję na rynku. Równie ważne są aspekty prośrodowiskowe, etyczne i społeczne, które realizuje się poprzez strategię zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to firm produkcyjnych, handlowych czy logistycznych, które wspólnie tworzą zrównoważone łańcuchy dostaw – dla własnych korzyści, zadowolenia odbiorców oraz dobra całej planety.

Zrównoważony łańcuch dostaw pomaga w budowaniu przewagi konkurencyjnej



Zrównoważony rozwój w nowoczesnym łańcuchu dostaw

Na skuteczny biznes obecnie patrzy się wielowymiarowo. Liczy się nie tylko aspekt czysto ekonomiczny, ale także szereg innych czynników, które często określa się jako zrównoważony rozwój. To rodzaj społecznej umowy, która zakłada w każdym działaniu poszukiwanie rozwiązań, pozwalających na wzrost biznesowy i rozwój, bez ograniczania zasobów dla przyszłych pokoleń.

Podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju zostały sformułowane w 2015 roku przez państwa członkowskie ONZ i składają się z 17 postulatów, wśród których można wymienić choćby:

innowacyjność przemysłu,

odpowiedzialną konsumpcję,

działania w dziedzinie klimatu.

Zrównoważony rozwój biznesu w łańcuchach dostaw można rozpatrywać w wymiarze:

ekonomicznym (optymalizacja kosztów przy dbałości o jakość),

społecznym (dbanie o potrzeby klientów, społeczna odpowiedzialność biznesu),

środowiskowym (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, lepsze zarządzanie odpadami i surowcami).

Każdy zrównoważony łańcuch dostaw to zatem lepsza jakość produktów i usług dla klientów, poprawa sytuacji pracowników, ich rodzin i otoczenia, a także minimalizacja negatywnego wpływu biznesu na środowisko naturalne.

Jak usprawnić funkcjonowanie łańcucha dostaw – zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw odbywa się poprzez wdrażanie standardów prośrodowiskowych, transparentność procesów związanych z obiegiem informacji i identyfikacją produktów, a także lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, wprowadzając jak najwyższy poziom cyrkulacji surowców, opakowań itp.

Jak to osiągnąć? Na każdym etapie łańcucha dostaw należy postawić na zaawansowane technologie i cyfryzację. Podstawą powinien być cyfrowy obieg informacji w zintegrowanych bazach danych. Oprócz tego warto zadbać o zoptymalizowanie procesów logistycznych (ograniczenie pustych przebiegów, lepsze planowanie tras przejazdów) oraz ułatwienie identyfikacji produktów (np. poprzez wykorzystanie RFiD czy RTLS).

Równie ważna jest wspomniana już cyrkularność zasobów. Obecnie polska gospodarka jest cyrkularna tylko w 10%. Oznacza to, że aż 90% surowców, opakowań i innych zasobów marnuje się. Ciekawym sposobem i dobrym przykładem na to, jak poradzić sobie z tym wyzwaniem, jest pooling paletowy.

Wynajem wysokiej jakości palet, które oferuje IPP Pooling, to szansa na ograniczenie śladu węglowego oraz zmniejszenie kosztów stałych związanych z transportem dla firmy (brak potrzeby zakupu, magazynowania i serwisowania nośników we własnym zakresie).

Zyskuje się ujednoliconą jakość palet i ich liczbę dopasowaną do zapotrzebowania na dany moment. To szansa na ograniczenie wydatków, większą efektywność pracy, realne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i mniejszą produkcję odpadów, które trafiają na wysypiska.

Pooling paletowy a bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw

Wszystkie typy nośników z drewna pozyskanego w zrównoważony sposób, oferowane przez IPP Pooling, podlegają nieustannej kontroli jakości i regularnym przeglądom technicznym, by do klientów trafiały wyłącznie produkty bezpieczne i spełniające wymogi określone specyfikacją. Co więcej, po zakończeniu okresu eksploatacyjnego każda z palet jest przetwarzana na biomasę i zwracana do środowiska. Znacząco zmniejsza to zatem ilość odpadów produkowanych w łańcuchach dostaw.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że macierzysta firma IPP – Grupa Faber – po raz trzeci z rzędu uzyskała platynową ocenę zrównoważonego rozwoju EcoVadis! EcoVadis jest wiodącym dostawcą ocen zrównoważonego rozwoju w biznesie, z siecią ponad 75 000 ocenianych firm. Z najwyższą platynową oceną Faber Group plasuje się w 1% najlepiej ocenianych firm naszej branży.

Ingrid Faber, CEO Faber Group, mówi: Otrzymanie najwyższej oceny EcoVadis przez trzy lata z rzędu jest dla nas dowodem, że postępujemy właściwie, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, a także wyrazem uznania dla wszystkich naszych pracowników. Charakter naszej działalności, czyli dostarczanie rozwiązań poolingowych opartych o model cyrkularny, jest sam w sobie bardzo zrównoważony i pomaga naszym klientom zmniejszyć ślad węglowy w ich łańcuchach dostaw. W ciągu ostatnich kilku lat wzmocniliśmy naszą strategię zrównoważonego rozwoju dzięki celom rozwoju Faber – koncentrując się na zmniejszeniu śladu w naszej własnej logistyce i zoptymalizowaniu żywotności naszych nośników ładunku. Biorąc pod uwagę, że EcoVadis co roku zaostrza swoje standardy oceny, wiemy, że nie możemy spocząć na laurach i musimy nieustannie podnosić poprzeczkę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników i ambitnym celom, które sobie wyznaczyliśmy (do 2045 roku chcemy stać się firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla), jestem przekonana, że uda nam się pozostać w czołówce EcoVadis. W tym roku opublikowaliśmy również nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić naszym interesariuszom pełną transparentność w zakresie tego, w jaki sposób chcemy osiągnąć ten cel i jak sobie radzimy na tej drodze.

Takie podejście to świetny przykład praktycznego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w nowoczesnych łańcuchach dostaw. To szansa nie tylko na optymalizację procesów logistycznych i poprawę pozycji na konkurencyjnym rynku. To również sposób na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i mniej destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Tak powinien wyglądać odpowiedzialny biznes, na którym zyskamy nie tylko my, ale też kolejne pokolenia.