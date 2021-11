Zrównoważony rozwój, innowacyjność i kobieca przedsiębiorczość – oto EWA Networking Online Event 2021!

Pomimo wysiłków na rzecz zmniejszenia uprzedzeń i promowania równości, bariery związane z płcią utrzymują się i blokują kobiety przed pełnym wykorzystaniem ich potencjału. Na całym świecie w rolnictwie zatrudnionych jest ponad miliard ludzi, z czego 38% to kobiety. Badania pokazują jednak, że to właśnie kobiety są znacznie bardziej świadome kwestii zawiązanych ze środowiskiem naturalny i naciskają na odważniejsze decyzje, aby złagodzić zagrożenia spowodowane zmianami klimatycznymi. Kobiety są liderami zrównoważonego rozwoju zarówno w polityce, jak i w gospodarstwach domowych. Czy będą odgrywać taką samą rolę w świecie biznesu?

Autor: Artykuł przy współpracy z EIT Food

Data: 30-11-2021, 13:21

Odpowiedź na to pytanie padnie 9 grudnia podczas otwartej sesji EWA Networking Online Event 2021.

Przedmiotem dyskusji będą również bariery na jakie napotykają kobiety w poszukiwaniu finansowania biznesowego oraz sposoby zaangażowania inwestorów w promowanie startupów prowadzonych przez kobiety.

Wśród prelegentów dwóch osobnych paneli dyskusyjnych pojawią się:

- Taryn Andersen, CEO i współzałożycielka impulse4women.org,

- Dilian Popov, dyrektor ds. edukacji w BEC (Bułgarskie Centrum Przedsiębiorczości) i współzałożyciel organizacji pozarządowej SmartVarna,

- Shima Barakat, dyrektor programu Entrepreneurship for Sustainability na Uniwersytecie Cambridge,

- Monica Sorribas, dyrektor Regionalnego Centrum Biznesowego Corteva w Genewie.

EWA Networking Online Event to podsumowanie działań prowadzonych w ramach programu Empowering Women in Agrifood (EWA) realizowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Food w 2021 roku w Bułgarii, Grecji, Litwie, Polsce, Portugalii, Rumunia, Hiszpania i Turcja. Podczas EWA Networking Online Event przedsiębiorczynie z 8 krajów będą miały okazję do wymiany doświadczeń i opowiedzenia o kluczowych wyzwaniach w sektorze rolno-spożywczym..

Nie czekaj i dołącz do tego wyjątkowego spotkania!

Rejestracja jest otwarta i dostępna razem ze szczegółowym programem na https://ewa-networking-2021.gridaly.com

Wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim bez tłumaczenia.

EIT Food to największa w Europie innowacyjna inicjatywa w zakresie żywności, mająca na celu stworzenie zrównoważonego sektora rolno-spożywczego, który odpowiada na wyzwania przyszłości. Jest jedną z ośmiu Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) wspieranych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE utworzony w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości w Europie.

Kontakt – aleksandra.bara@eitfood.eu