Błyskawiczny rozwój przemysłu wiąże się z wykorzystywaniem ogromnych ilości surowców naturalnych. Branża spożywcza nie bez powodu skupia na sobie zainteresowanie instytucji związanych z ochroną środowiska – przedstawiciele rynku FMCG każdego roku dostarczają na sklepowe półki miliardy ton żywności. Przedsiębiorstwa produkcyjne mają znaczący wpływ na zarządzanie dostępnymi zasobami, dlatego obecna polityka gospodarcza skupia się na wprowadzeniu i egzekwowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Co to oznacza i dlaczego zrównoważony rozwój staje się koniecznością?

Zrównoważony rozwój – co to właściwie oznacza?

Zrównoważony rozwój to rozwój uwzględniający poszanowanie środowiska, opierający się na dwóchnfilarach: rozsądnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych oraz zmniejszaniu ilości emitowanych zanieczyszczeń i produkowanych odpadów. Według raportu GUS „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju” wydanego w 2022 roku, w Polsce w ostatniej dekadzie zaobserwowano pod tym względem pozytywne zmiany – wzrostowi PKB towarzyszyło bardziej efektywne wykorzystanie zasobów materiałowych i wody oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W dalszym ciągu jest jednak wiele do zrobienia. Jednym ze skutecznych sposobów na realizację idei zrównoważonego rozwoju jest ponowne wykorzystanie wody w przemyśle spożywczym możliwe dzięki nowoczesnym systemom, które pozwolą pobierać ze środowiska znacznie mniej wody do procesów produkcyjnych. Przemysł spożywczy wykorzystuje jej niezliczone ilości – oprócz rozpuszczalników czy płynów chłodzących woda jest niezbędna do czyszczenia, gotowania, chłodzenia czy transportu.

Systemy ponownego wykorzystania wody sposobem na realizację idei gospodarki o obiegu zamkniętym

Instytucje rządowe skupiają coraz większą uwagę na gospodarce o obiegu zamkniętym wpływającej na efektywne zarządzanie zasobami takimi jak energia czy woda. Kolejne rozporządzenia mają na celu ułatwienie producentom ponownego wykorzystania wody oraz oszczędnego gospodarowania cieczą. Jednocześnie podejmowane są także działania mające na celu zminimalizowanie ilości ścieków wprowadzanych do środowiska. Stworzenie takiego obiegu zamkniętego jest możliwe dzięki wykorzystaniu systemów ponownego wykorzystania wody. Rozwiązanie to pozwala na przekształcenie przemysłu spożywczego i dostosowanie go do potrzeb dzisiejszego świata.

Jak działają systemy ponownego wykorzystania wody?

Woda stosowana w procesach przemysłowych musi spełniać szereg wymagań. Najbardziej restrykcyjne normy dotyczą jakości cieczy wykorzystywanej podczas produkcji. Używana woda zmienia swój skład, a wraz z tym obniża się jej jakość. W celu uniknięcia zanieczyszczenia obiegu substancjami przemysłowymi, przed powtórnym wykorzystaniem cieczy konieczne jest jej uzdatnienie. Tak oczyszczona woda może być z powodzeniem stosowana do mycia, czyszczenia oraz w innych procesach.

Aby przygotować zanieczyszczoną ciecz do ponownego wykorzystania, konieczne jest wykonanie kilku kroków. Pierwszym etapem jest przetransportowanie ścieków do stacji uzdatniania. Następnie ciecz poddaje się wstępnemu uzdatnianiu chemicznemu, a następnie uzdatnianiu chemicznemu i fizycznemu. Po uzdatnieniu koncentratu wykonuje się pomiary i kontrolę jakości wody, aby mieć pewność, że może ona zostać ponownie wykorzystana. Jeden z producentów takiego rozwiązania, firma SAGA współpracująca z marką Grundfos w zakresie systemów pompowych, wykorzystuje specjalistyczne pompy do transportu cieczy przez kolejne etapy procesu oczyszczania. Po przejściu przez zbiorniki płuczące, ścieki przepływają do zaawansowanego systemu filtracji membranowej, który umożliwia mikrofiltrację, odwróconą osmozę i dezynfekcję UV. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli jakości, woda może być ponownie wykorzystana w niektórych procesach produkcyjnych. Stworzony z użyciem wydajnych pomp obieg zamknięty do uzdatniania wody skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wody, pozwalając zaoszczędzić nawet do 80% cieczy.



Systemy ponownego wykorzystanie wody w branży spożywczej – dlaczego warto w nie zainwestować?

Wykorzystanie systemów ponownego wykorzystania wody w branży spożywczej przynosi szereg korzyści na różnych płaszczyznach – nie tylko w kwestii poprawy stanu środowiska, ale także możliwości zrównoważonego rozwoju firm przemysłowych.

Nowoczesne instalacje pozwalają na ponowne wykorzystanie cieczy do różnych celów: czyszczenia, odkażania, nawadniania, a czasem nawet produkcji. Ograniczenie zużycia wody oraz zmniejszenie ilości produkowanych ścieków wpływa na obniżenie koszt opłat środowiskowych. Oczyszczenie ścieków i ponowne wykorzystanie oczyszczonej cieczy to sposób na zaoszczędzenie nawet do 80% zanieczyszczonej wody. Oprócz niższych kosztów produkcji warto także wspomnieć o korzyściach płynących z proekologicznej postawy przedsiębiorstwa przemysłowego. Świadomość ekologiczna staje się coraz ważniejsza z punktu widzenia odbiorcy końcowego. Wykorzystanie systemów ponownego wykorzystania wody do budowania społecznej odpowiedzialności biznesu to sposób na umocnienie konkurencyjnej pozycji na rynku i poprawę wizerunku marki.

Warto pamiętać, że zasoby czystej, bieżącej wody są ograniczone. Stosując systemy ponownego wykorzystania wody w produkcji żywności, zakłady produkcyjne stają się mniej zależne od tych zasobów. Tworzenie obiegów zamkniętych to jeden z kluczowych kroków na drodze do zrównoważonego rozwoju branży przemysłowej.