1 czerwca w kalendarzu świąt nietypowych występują: Dzień bez Alkoholu, Dzień Mleka, Święto Bułki, Święto Służby Ruchu Lotniczego oraz Światowy Dzień Rodziców. Pierwszego dnia czerwca obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Kartka z kalendarza - 1 czerwca; fot. unsplash.com / red.

Kartka z kalendarza - 1 czerwca 2023

Dzień trwa 16 godz. 25 min, jest krótszy od najdłuższego o 21 min. i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godz. i 43 min.

Do końca astronomicznej wiosny pozostało 19 dni

Znak zodiaku urodzonych 1 czerwca to Bliźnięta.

Imieniny obchodzą: Bernard, Eunika, Felin, Felina, Firmus, Fortunat, Gracja, Hortensja, Ischyrion, Jakub, Julian, Justyn, Juwencja, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Pamela, Pamfil, Paweł, Porfiriusz, Seleukos, Teobald, Tespezjusz, Świętopełk.

Dzień Dziecka - skąd pochodzi to święto?

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) to dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

Dzień bez Alkoholu - 1 czerwca

Dzień bez Alkoholu to polskie święto ustanowione uchwałą Sejmu RP 24 maja 2006 roku, na 1 czerwca ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Zgodnie z zapisem w ustawie, w dzień ten zachęca się do "podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu".

Co ciekawe, Dzień bez Alkoholu jest obchodzony po przypadającym 31 maja - Dniu bez papierosa.

Światowy Dzień Mleka obchodzimy 1 czerwca

Obchody Światowego Dnia Mleka zaproponowała w 2001 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Mają one na celu promowanie działań związanych z przemysłem mleczarskim oraz walorów zdrowotnych mleka. Większość państw organizuje obchody 1 czerwca, choć niektóre świętują tydzień przed lub po tej dacie.

1 czerwca - święto bułki

1 czerwca obchodzimy światowy dzień bułki - święto w Polsce raczej mało popularne.

Tymczasem przeciętne spożycie pieczywa oraz produktów zbożowych w gospodarstwach domowych od końca lat 90-tych sukcesywnie się obniża. Spadek jest najbardziej widoczny w przypadku pieczywa i mąki.