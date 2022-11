1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. W polskiej tradycji jest to również dzień zadumy i odwiedzania grobów bliskich.

1 listopada Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych; fot. unsplash

1 listopada - Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest w Kościele Rzymskokatolickim od X w. W tym dniu Kościół wspomina wszystkich wiernych, którzy po śmierci osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie, także tych, którzy nie zostali oficjalnie wyniesieni na ołtarze. W ten sposób przypomina, że świętość jest powołaniem każdej osoby ochrzczonej.

Geneza uroczystości Wszystkich Świętych sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Początkowo wszystkich świętych wspominano w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, na Wschodzie zaś wszyscy męczennicy byli wspominani w piątek po Wielkanocy.

Wyraźny charakter tej uroczystości nadał papież Bonifacy IV (608-615) w 609 r. Początkowo była ona obchodzona w Rzymie 13 maja. W tym dniu wspominano Matkę Bożą i wszystkich męczenników, czyli osoby, które oddały życie za wiarę w Chrystusa.

Święto to dla całego Cesarstwa Rzymskiego ustanowił papież Grzegorz IV (827-844). Zostało ono wówczas przeniesione z 13 maja na 1 listopada. Najprawdopodobniej decyzja ta wiązała się z tym, że z okazji tego święta do grobów męczenników pielgrzymowało wówczas wielu ludzi, których trzeba było wyżywić. Tymczasem w maju w Rzymie brakowało żywności. Stąd decyzja o przeniesieniu święta na okres jesienny, kiedy żywności było więcej. W 935 r. papież Jan XI rozszerzył obchody tego święta na cały Kościół.

W VIII w. w dniu uroczystości Wszystkich Świętych zaczęto wspominać wszystkich, którzy nie byli męczennikami, ale umarli w opinii świętości. W ten sposób powstała tradycja dnia, w którym Kościół cieszy się dostąpieniem chwały Bożej tych wszystkich, którzy oficjalnie nie zostali ogłoszeni świętymi.

W uroczystość Wszystkich Świętych w liturgii śpiewa się "Litanię do wszystkich świętych", która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła. Tego dnia w kościołach czytany jest fragment Ewangelii według św. Mateusza, mówiący o ośmiu błogosławieństwach.

W 1970 r. mszał rzymski, czyli księga liturgiczna zawierająca teksty stałych i zmiennych części mszy św., wprowadził nową prefację, która uwypukliła treść tego święta. Czytamy w niej, że "uroczystość obejmuje nie tylko świętych kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli doskonałość, a zatem także zmarłych krewnych i przyjaciół".

Zgodnie z tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają cmentarze, na których pochowani są ich krewni i przyjaciele. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły, a kwiaty są symbolem bezinteresownej miłości.

W uroczystość Wszystkich Świętych wierni mają obowiązek uczestniczenia w mszy świętej.

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, czyli 1-8 listopada, można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia.

Warunkiem uzyskania odpustu jest odwiedzenie cmentarza i wypełnienie zwykłych warunków, tj. przystąpienie do komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.

1 listopada: Pogoda

Zgniły wyż znad północnej Polski sprawił, że we Wszystkich Świętych do południa będą gęste mgły. Widzialność miejscami do zaledwie 50 m. Jednak, gdy mgły opadną ujrzymy słońce. Wciąż ciepło – maksymalnie 21 st. C. – zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

"Miało być suche powietrze, a przyszło bardziej wilgotne i mamy tzw. zgniły wyż, a wraz z nim aurę nieco bardziej mglistą" - wyjaśnia Walijewski. Podkreśla, że w związku z tym wydane są ostrzeżenia dla niemal całej Polski, poza obszarami południowymi. Ostrzeżenia będą obowiązywały do wtorku do godziny 10, a na północy kraju nawet do południa.

Widzialność od 200, 100 metrów, a miejscami nawet do 50 m. "Kierowcy będą musieli uważać na drogach" - ostrzega.

"Jednak z godziny na godzinę mgły będą opadały i zobaczymy słońce. Na południu i południowym zachodzie pogodnie. Trochę gorzej na północy, tam mgły utrzymają się dłużej. A w warmińsko-mazurskim i podlaskim mogą pojawić się delikatne opady deszczu" - mówi meteorolog.

Nadal ciepło. Na południu i południowym zachodzie termometry będą wskazywały do 20 - 21 st. Celsjusza.

Na Suwalszczyźnie nieco chłodniej - plus 10 - 11 st. Nad morzem ok. 14 - 15, w centrum ok. 17.

W Dzień Zaduszny zrobi się chłodniej, od 12 - 13 stopni Polsce północnej, w centralnej ok. 13 - 14 stopni, najcieplej na południu ok. 16.

Przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr.

3 listopada całkowita zmiana pogody. Na termometrach maksymalnie 12 - 13 st. C w całym kraju, a na wybrzeżu ciągłe opady deszczu.

1 listopada: Imieniny

1 listopada to 305 dzień roku w 44 tydzień roku. Słońce wstało o 06:30, a zajdzie o 16:08.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Seweryn oraz Andrzej, Benignus, Benigny, Cyrenia, Jakub, Jan, Julianna, Konradyn, Konradyna, Licyniusz, Marceli, Maria, Nikola, Rajner, Robert, Teodor, Warcisław, Wiktoryna