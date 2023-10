Z zaplanowanych 6 mld zł inwestycji Polskiej Grupy Spożywczej w ciągu najbliższych 5 lat co najmniej 1 mld zł trafi do województwa lubelskiego - poinformował w Krasnymstawie (Lubelskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin; fot. PAP/Darek Delmanowicz

Lubelszczyzna w Polskiej Grupy Spożywczej. "Spichlerz Polski"

"Województwo lubelskie odgrywa i będzie odgrywać strategiczną rolę w inwestycjach Polskiej Grupy Spożywczej, jako spichlerz Polski, jako to miejsce, gdzie przemysł spożywczy powinien rozwijać się najbardziej. Z zaplanowanych 6 mld zł inwestycji w ciągu najbliższych 5 lat co najmniej 1 mld zł (…) trafi tutaj, w tym również do Krasnegostawu, do tutejszej cukrowni" - powiedział szef MAP podczas wtorkowego briefingu prasowego.

Jak dodał, inwestycje będą realizowane również m.in. w zakładach zbożowych w Krupem i cukrowni Werbkowice. "Wiele zakładów na terenie województwa lubelskiego będzie się zmieniać, rozwijać, będą to duże środki inwestycyjne" - uzupełnił.

Sasin: Polska Wschodnia jest "bliska rządowi PiS"

Sasin stwierdził, że Polska Wschodnia jest "bliska rządowi PiS". "Mocno pracujemy nad tym, żeby właśnie ta część Polski podźwignęła się z tego bycia Polską B" - powiedział, dodając, że "podział na Polskę A i B musi zniknąć".

Mówiąc o stworzonych przez rząd PiS instrumentach minister wymienił: program 500 plus, a także 13. i 14. emeryturę. "Tylko z programu 500 plus (…) to jest 227 mld zł, które trafiły do kieszeni polskich rodzin, z tego ponad 12,5 mld zł tutaj w województwie lubelskim" - powiedział Sasin.

Jego zdaniem program 500 plus "odmienił życie wielu rodzin". "Szczególnie tych rodzin z większą ilością dzieci, które w poprzednim okresie tak często znajdowały się w sferze ubóstwa. Udało nam się je z tej sfery ubóstwa wyciągnąć" - podkreślił.

Mówiąc o projektach prorozwojowych w województwie lubelskim minister wskazał ofertę inwestycyjną realizowaną bezpośrednio ze środków budżetowych i jako przykłady wymienił m.in. budowę dróg ekspresowych S17, S12, S19 i autostrady do Terespola. "Dzisiaj - można powiedzieć - Lubelszczyzna to wielki plac budowy" - stwierdził.

Szef MAP odniósł się również do inwestycji samorządowych, które są realizowane ze wsparciem lub ze środków rządowych. "Często to jest wsparcie, które sięga prawie 100 procent wartości inwestycji" - powiedział. Dodał, że przykładami takiego wsparcia są: Program Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Rządowy Program Inwestycji Strategicznych.