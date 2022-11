10,3 mld zł w formie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich przekazała rolnikom do 8 listopada br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników - poinformowała ARiMR.

10,3 mld zł zaliczek dopłat bezpośrednich - na kontach rolników; fot. shutterstock

Zaliczki dopłat bezpośrednich

Do 8 listopada 2022 r. w ramach zaliczek 1,07 mln beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na prawie 8,8 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na konta prawie 727 tys. gospodarzy przelano ponad 1,51 mld zł.

ARiMR przekazuje zaliczki za 2022 r. od 17 października. Ich realizacja potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł.

Agencja zaznaczyła, że polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych z PROW - 85 proc. należnych dopłat.

Dodano, że zaliczki wypłacane są na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

Środki przekazywane są wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji - podkreśliła ARiMR.