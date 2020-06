10 najciekawszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej i handlowej w maju 2020 r.

1. EEC Online - nowa formuła Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Data 18 maja w tym roku elektryzowała nas wyjątkowo. Tego dnia Grupa PTWP zadebiutowała z kongresem EEC Online. Gospodarka w drodze ku nowej normalności – to oś tematyczna zakończonego w środę 20 maja EEC Online. Dostępne zdalnie wydarzenie było niezwykłe nie tylko ze względu na formę i skalę. Przyniosło także ważne dla gospodarki konkluzje i rekomendacje.

- Trzy dni, blisko 20 zróżnicowanych bloków tematycznych, dyskusje o nowej rzeczywistości z udziałem 120 panelistów, pomysły na wychodzenie z kryzysu. Transmisje live, prezentacje, rozmowy na czacie, webinaria;

- EEC Online to wstęp do szerszej debaty - XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC), największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz European Tech and Start-up Days (2-4 września br.);

- EEC Online jest odpowiedzią na sytuację, w jakiej znalazła się gospodarka. Debaty o tym co ważne, poszukiwanie najlepszych rozwiązań, rozmowy o przyszłości wpisały się w misję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na stałe. Jego organizatorem od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Po raz pierwszy ważna debata o gospodarce odbyła się w formule zdalnej, gromadząc ponad cztery tysiące zarejestrowanych uczestników. Dyskusje, rozmowy i inne formy interakcji tworzące EEC Online zostały w czasie rzeczywistym odtworzone 316 tys. razy, każdorazowo w wirtualnej “sali” zalogowanych było średnio tysiąc widzów - towarzyszących dyskusji, komentujących na czacie, zadających pytania.

Podczas EEC Online dyskutowaliśmy także o eksporcie i produkcji żywności - podczas debaty "Sektor spożywczy – branża strategiczna".

Czytaj: Branża spożywcza na EEC Online – wyzwania i szanse w dobie pandemii (galeria zdjęć)

2. Branża drobiarska po raz pierwszy w historii wystąpiła o wsparcie rządowe

- Polskie drobiarstwo jest klejnotem w koronie polskiej gospodarki. Jako duży eksporter jesteśmy kością w gardle wszystkich pozostałych krajów UE. Dlatego nie chowajmy się za budżetem UE. Chciałbym żeby polskie drobiarstwo było sprawiedliwie traktowane kiedy raz w ciągu kilkudziesięciu lat potrzebuje pomocy - mówił w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Piotr Kulikowski, prezes Indykpolu i Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW IND Indykpol SA

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.