10 najważniejszych wydarzeń w 2021 roku

Analitycy z zespołu Foresightu Gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego podsumowali wydarzenia z 2021 r. i wskazali te, które już mają wpływ na polską gospodarkę i będą na nią oddziaływać w przyszłości.

10 najważniejszych wydarzeń w 2021 roku, fot. shutterstock

1. Szczepienia przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19 powstała oczywiście w celu zwalczania pandemii, ale już od samego początku prac nad szczepionką, z założenia miała także przyczynić się do ratowania gospodarki. Na początku roku 2021 Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakładał, że jeśli powiedzie się globalna akcja szczepień, to PKB w skali świata może wzrosnąć nawet o 5,5 proc. Przypomnijmy, że w 2020 r. z powodu pandemii światowa gospodarka zmniejszyła się o ok. 3,5 proc. i była to największa recesja od II wojny światowej. Dlatego w 2021 r. nadal walczymy z pandemią oraz ze skutkami ubiegłorocznego kryzysu, które będziemy odczuwać jeszcze przez lata.

Nie wszędzie udały się szczepienia na masową skalę (w Polsce nadal mniej niż połowa społeczeństwa jest w pełni zaszczepiona), a nawet jeśli się udały (przykład Izraela), to wirus cały czas mutuje i rośnie prawdopodobieństwo, że jeszcze przez najbliższe lata będziemy zmagać się z chorobą. Mimo tego, powszechna dostępność szczepionek dała zdecydowanie pozytywne efekty społeczno-gospodarcze. Wpłynęła nie tylko na poprawę bezpieczeństwa warunków pracy (zwłaszcza w zakładach produkcyjnych oraz w przypadku podmiotów nastawionych na bezpośrednie kontakty z klientem), ale przede wszystkim na ogólny stan mobilności społecznej. Wzrost mobilności przyczynił się do powolnego odbijania całego sektora turystycznego a także niektórych usług. Dzięki paszportom covidowym sprawniej zaczęły funkcjonować linie lotnicze, możliwe jest organizowanie masowych imprez kulturalnych i sportowych. Wzrosło także ogólne poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwach, co przekłada się na częściowy powrót do normalnych zachowań, i zmniejszenia ograniczeń, dzięki czemu spadki aktywności gospodarczej nie są tak drastyczne.

2. Zerwane łańcuchy dostaw i drożejące surowce oraz wyższe koszty dostaw

Globalna gospodarka charakteryzuje się tym, że poszczególne rynki są ze sobą ściśle powiązane. Przykładem są globalne łańcuchy dostaw. Dlatego, gdy wybuchła pandemia, to dość szybko nastąpiło zaburzenie łańcuchów dostaw uniemożliwiające realizację zamówień przez dostawców. Ze względu na geograficzne rozproszenie lokalizacji dostawców dość szybko zaburzone zostały sieci komunikacyjne z klientami i firmami transportowymi. Im dłuższe łańcuchy dostaw, tym większe prawdopodobieństwo zerwania. Dalego, że większa liczba ogniw oznacza, że poważne zdarzenie zaburzające funkcjonowanie jednego z poddostawców (np. z powodu wyczerpania zapasów lub lockdownu gospodarki) może wywołać efekt domina.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do niedoboru półprzewodników. Wstrzymanie produkcji półprzewodników ze względu na lockdown przystopowało produkcję samochodów, sprzętu elektronicznego i sprzętu AGD. Deficyty półproduktów i surowców skutkują także wzrostami ich cen, co z kolei zwiększa koszty produkcji i powoduje wzrost cen towarów. Czynnikiem komplikującym problem z niedoborami półprzewodników stał się boom na sprzęt komputerowy i elektroniczny, jaki zaobserwowano już w pierwszym okresie trwania pandemii COVID-19 pod koniec 2020 roku (efekt masowego przejścia uczniów i studentów na nauczanie zdalne, a pracowników na pracę zdalną). Do powstania niedoborów przyczyniła się też realizacja odłożonego w okresie lockdownu popytu.

3. Inflacja i podwyżki stóp procentowych

Z szybkiego szacunku GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 7,7 proc. r/r. To piąty miesiąc z rzędu z odczytem powyżej rynkowego konsensusu. Wysoki jest wzrost cen żywności (6,4 proc.) i energii (13,4 proc.). Inflacja, to niekorzystna sytuacja powodująca spadek lub ograniczenie wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych oraz presję na podnoszenie wynagrodzeń, stanowiąc zagrożenie powstania spirali płacowo-inflacyjnej. Obecna inflacja wynika głównie ze wzrostu cen surowców i żywności na rynkach światowych, wyższych opłat za wywóz śmieci oraz zaburzeń w transporcie i łańcuchach dostaw.

Na przyspieszenie inflacji Rada Polityki Pieniężnej zareagowała podnosząc w IV kwartale 2021 r. stopy procentowe aż trzykrotnie. Stopa referencyjna wzrosła łącznie z 0,1 proc. do 1,75 proc., czyli o 165 pb. Ostatnia podwyżka stóp procentowych miała miejsce w 2012 r., a w takiej skali jak w listopadzie (stopa referencyjna w listopadzie wzrosła o 75 pb) ponad 20 lat temu. Decyzje te przyniosą rezultat w postaci obniżonej inflacji dopiero za kilka miesięcy. Natychmiast odczuli je kredytobiorcy, gdyż wzrosły płacone przez nich raty. Poza tym kredyty stały się mniej dostępne. Na pewne podwyżki oprocentowania lokat w bankach mogą liczyć osoby posiadające oszczędności.

