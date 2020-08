10 najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej i handlowej w lipcu

1. Nowy skład zarządu Polskiej Izby Mleka

W dniu 30. czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Mleka, podczas którego wybrano nowy zarząd tej organizacji. Po 12 latach i maksymalnej ilości kadencji, ze stanowiska Prezesa odszedł Edmund Borawski. W skład nowego zarządu weszli: Zbigniew Kalinowski, OSM Piątnica; Dariusz Sapiński, Mlekovita; Grzegorz Gańko, OSM Sierpc; Edward Bajko, SM Spomlek; Peter Knauer, Hochland; Paweł Pasternak, Mlekpol; Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura. Prezesem został Edward Bajko.

2. Zakłady Mięsne w Żywcu kończą działalność

Po 31 latach postanowiliśmy o zamknięciu działalności produkcyjnej Zakładów Mięsnych w Żywcu - poinformował właściciel firmy, Wojciech Dobija z rodziną. - Po 31 latach postanowiliśmy o zamknięciu działalności produkcyjnej Zakładów Mięsnych w Żywcu. Jest to decyzja wspólna, całej rodziny Dobijów. Bo tak jak w rodzinie, tak i w firmie rodzinnej najważniejsze decyzje podejmuje się razem i razem za nie odpowiada. Kończąc zatem działalność chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować za lata wspaniałej, owocnej i pełnej sukcesów współpracy. Był to czas spełnienia zawodowego zarówno nas, właścicieli jak i wszystkich naszych pracowników. Za te 31 lat bardzo Państwu dziękujemy - podsumowali właściciele.

3. Mlekovita w I półroczu osiągnęła blisko 3 mld zł przychodu

– Mimo trudnej sytuacji rynkowej wyniki bieżącego roku wyraźnie wskazują na skuteczność przyjętej strategii rozwoju i kolejny rekord w osiągniętych przychodach. Pozwala to szacować, że w perspektywie całego roku przychody wypracowane przez Mlekovitę ponownie będą najwyższe w historii firmy, co już teraz – po raz kolejny – potwierdza jej pozycję lidera – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Przychody firmy w pierwszej połowie roku zbliżyły się do poziomu 3 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku dynamika sprzedaży w pierwszej połowie 2020 r. wzrosła o ok. 13%. Na ten wynik składa się także wyjątkowa aktywność eksportowa, która pozwoliła osiągnąć wartość sprzedaży bliską 1 mld zł i dynamikę sprzedaży na poziomie 21% (porównując pierwsze sześć miesięcy 2020 do tego samego okresu 2019).

