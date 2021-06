10 obszarów zmian w Polskim Ładzie na najbliższe 100 dni

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni. Chodzi m.in. o 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich, emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł, mieszkanie bez wkładu własnego.

Autor: PAP

Data: 02-06-2021, 14:19

"Przedstawiamy 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które przygotujemy i przeprowadzimy w trakcie najbliższych 100 dni" - oświadczył premier na konferencji poświęconej zagadnieniom Polskiego Ładu.

10 projektów na 100 dni to: 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; harmonogram zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności do 70 m kw.; Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wspierający wychowanie dzieci; program inwestycji strategicznych, który ma wspierać rozwój wspólnot lokalnych oraz dużych inwestycji w miastach; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników; Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce, które ułatwią dostęp do możliwości edukacyjnych w powiatach.

W skład Polskiego Ładu wchodzą także propozycje podatkowe.

"Polski Ład jest wielką dźwignią polskiego rozwoju, a my poprzez te 10 punktów na 100 dni od dzisiaj, czyli do połowy września najpóźniej pokazujemy konkret i potwierdzamy naszą wiarygodność, pokazujemy sprawiedliwy porządek, ale też porządek dynamicznego gospodarczego rozwoju. Rozwoju gospodarczego i społecznego, bo gospodarka i społeczeństwo to jedno" - podkreślał Morawiecki.

Wskazał, że Polski Ład ma zbudować najbardziej sprawiedliwe, ale też ułatwiające efektywny i szybki rozwój gospodarczy ramy inwestycyjne, finansowe, budżetowe, ekonomiczne dla wszystkich Polaków. "I Polski Ład taki jest, i te 10 programów, które dzisiaj pokazujemy, właśnie takie są. Potwierdzimy, że to właśnie jest możliwe, że Polska taka będzie, że będziemy realizowali sprawiedliwy porządek, który będzie służył wszystkim bez wyjątku Polakom" - powiedział.

Premier mówił, że Polski Ład to także "dekada inwestycji" na system wodno-kanalizacyjny, drogi w całym kraju, a także modernizacja kolei.

Szef rządu wskazał, że pandemia pokrzyżowała plany wielu rodzinom, doprowadziła do mnóstwa tragedii, "ale także poszarpała naszą gospodarkę, zniszczyła plany zawodowe wielu ludziom, pogorszyła perspektywy wzrostu bardzo wielu Polaków, bardzo wielu polskich przedsiębiorców". Jak tłumaczył, dzięki programowi Polski Ład nie zostaniemy w tyle, a poprzez odważne inwestowanie i dzięki ochronie miejsc pracy przechowaliśmy wartość polskiej gospodarki.

"Ogłosiliśmy Polski Ład właśnie teraz, w momencie wychodzenia z tego kryzysu pandemicznego, w momencie kiedy wiemy, jakich dodatkowych bodźców potrzebuje polska gospodarka, polskie społeczeństwo, polscy przedsiębiorcy, czego potrzebują polscy pracownicy, żeby ich siła nabywcza wzrosła" - powiedział.

Premier mówił, że w Polskim Ładzie zawarte są rozwiązania, które wzmocnią klasę średnią. "Wiele zmian przed nami, ale poprawia się produktywność, efektywność i w ślad za tym muszą iść lepsze zarobki" - tłumaczył.

Jak dodał, Polski Ład to także utworzenie ponad 500 tys. nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat. Zdaniem premiera stworzenie tych miejsc pracy jest możliwe poprzez przyciąganie inwestycji i tworzenie warunków do inwestowania w Polsce.

"Polski Ład ma trzy zasadnicze cechy: jest kompleksowy, jest bardzo dobrze przeliczony, przeanalizowany, przemyślany, i służy całemu społeczeństwu. Służy także tym, którzy dzisiaj zarabiają po 50-70 tys. zł, są dużo lepiej sytuowani od innych, ponieważ poprzez zmniejszenie nierówności stworzymy lepsze warunki do życia dla wszystkich" - przekonywał szef rządu.

Wskazał, że celem Polskiego Ładu jest "osiągnięcie europejskiego standardu życia". "To jest cel celów" - podkreślił. Ocenił, że Polski Ład jest realizacją "polskiego marzenia" na wzór "american dream".

Premier zapowiedział, że wszystkim przedsiębiorcom zarabiającym do 10 tys. zł, którym nie opłaca się rozliczanie wg skali podatkowej lub podatku linowego, zaoferowany zostanie ryczałt, czyli podatek przychodowy.

"Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję - zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki. Dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy są na działalności, obniżamy stawki z 17 proc. dla 14 proc. Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc." - powiedział Morawiecki.

Przypomniał także, że zostały podniesione limity przychodów, do których można rozliczać się ryczałtem.

"Ten ryczałt, z którego od początku tego roku skorzystało 65 tys. przedsiębiorców, od stycznia tego roku podnieśliśmy z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do 9 mln zł. To nie są małe obroty, także dla sklepów, także dla innych branż, warsztatów, wolnych zawodów. Do 9 mln zł przychodów można skorzystać z ryczałtu" - powiedział Morawiecki.

Przypomniał także o już wprowadzonych rozwiązaniach, a więc o małym ZUS, o możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji, o obniżce CIT z 19 do 9 proc. Do tego zapowiedział zmiany, jakie w ramach Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone - czyli ulga na badania i rozwój, na prototyp i na wdrożenie.

Według KPRM na reformie Klina Podatkowego skorzysta 18 milionów Polaków, czyli 2/3 podatników.

Według informacji KPRM, od 1 stycznia 2022 r. w życie mają wejść rozwiązania dot. 30 tys. zł kwoty wolnej dla wszystkich oraz emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; w II połowie 2021 r. ma zacząć obowiązywać zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; w IV kwartale 2021 r. w życie ma wejść mieszkanie bez wkładu własnego oraz dom bez formalności do 70 m kw.; od 1 stycznia 2022 r. w życie ma wejść Rodzinny Kapitał Opiekuńczy; od III kwartału 2021 ma obowiązywać program inwestycji strategicznych; od IV kwartału 2021 r. w życie mają wejść wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników oraz Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.