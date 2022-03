100 różnych narodowości przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski

Od 24 lutego 2022 r. granicę z Ukrainy do Polski przekroczyło niemal 100 różnych narodowości. Największą grupę, bo aż 93 proc., stanowili obywatele Ukrainy.

Autor: PAP

Data: 08-03-2022, 10:32

Blisko 100 różnych narodowości przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski/fot. PAP/Paweł Supernak

Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska informuje, że w poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 141,5 tys. podróżnych z Ukrainy. "To mniej niż dzień wcześniej. Spadek obserwujemy również dzisiaj, gdzie do godziny 7 z Ukrainy przyjechało 35,3 tys. osób, a dzień wcześniej o tej samej porze odprawiliśmy 42 tys.".

"Najwięcej osób wczoraj zostało odprawionych w Medyce, gdzie padł rekord liczby osób, które przekroczyły granicę. Aż 34 tys. osób. We wcześniejszych dniach było to około 30-33 tys. Na drugie miejsce wybił się Dorohusk, gdzie wczoraj granicę przekroczyło ponad 20 tys. osób" - podkreśliła.

Wskazała przy tym, że aktualnie na przejściach pieszych najdłużej czeka się w Korczowej i Krościenku. "Pozostałe sześć przejść jest na bieżąco odprawianych" - zaznaczyła.

Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę granicę z Ukrainy do Polski przekroczyło prawie 100 różnych narodowości. "Wśród osób, które wjechały z Ukrainy do Polski 93 procent to są obywatele Ukrainy. W pozostałych 7 procentach są obywatele m.in. Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Danii, Węgier, Wielkiej Brytanii. 12,7 tys. osób stanowili Polacy" - wyliczyła.

Wcześniej Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób.