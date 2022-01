100 tys. zakażeń wariantem omikron dziennie. To realne!

Sto tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem w wersji omikron dziennie może być w Polsce faktem już na przełomie stycznia i lutego – mówi PAP kardiolog, lipidolog, epidemiolog chorób serca i naczyń prof. Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi.

Autor: PAP

Data: 07-01-2022, 12:52

Prof. Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi szacuje, że 100 tys. zakażeń wariantem omikron dziennie jest realne w Polsce na przełomie stycznia i lutego/ fot. PTWP

Prof. Maciej Banach twierdzi, że wariant omikron, który pojawił się w listopadzie ub. roku, będzie już wkrótce dominował w Polsce pod względem liczby wywołanych zakażeń SARS-CoV-2.

100 tys. zakażeń wariantem omikron dziennie. To realne a przełomie stycznia i lutego

"Co do tego nie ma wątpliwości. Pokazują to przykłady innych krajów w zachodniej Europie i rozwój pandemii w Stanach Zjednoczonych, gdzie za 95 proc. przypadków zakażeń odpowiada omikron" - podkreślił.

- Dla przykładu w USA rejestruje się po ponad pół miliona zakażeń dziennie, w Wielkiej Brytanii ok. 250 tys. zakażeń, a we Francji, Hiszpanii i Włoszech ponad 100 tys. infekcji koronawirusem w wariancie omikron dziennie" - mówił profesor Banach.

"Zakładam, że wkrótce w Polsce pojawi się fala zakażeń, gdzie liczba infekcji, głównie omikronem osiągnie nawet 100 tys. przypadków dziennie" - ostrzegł epidemiolog. "Jeśli poziom testowania będzie odpowiedni, bo jeżeli będzie mniejszy, tych wykrytych przypadków może być oczywiście mniej - zaznaczył. "Omikron jest kilkadziesiąt razy bardziej zakaźny" - dodał.

"Moim zdaniem 100 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem w wersji omikron dziennie może być tym problemem, który dotknie nas na przełomie stycznia i lutego tego roku" - zapewnił.