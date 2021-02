128 wniosków na nawadnianie gospodarstw rolnych

Puda: chcemy, by małe i średnie gospodarstwa rolne odczuły wsparcie państwa

Nabór wniosków zakończył się 28 stycznia i trwał ok. trzech miesięcy. Był to trzeci nabór wniosków, jaki przeprowadziła do tej pory ARiMR. Dane mogą być nie ostateczne, bowiem rolnicy mogli składać dokumenty także za pośrednictwem poczty.

Pomoc realizowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Dotacja, jaką można otrzymać z tego programu, wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji, a 60 proc. w przypadku młodego rolnika.

Agencja dofinansowuje m.in.: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.