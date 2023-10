Biznes i technologie

141 tys. widzów obejrzało "Chłopów" Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana

Autor: PAP

Data: 17-10-2023, 16:38

Już 141 tys. widzów obejrzało "Chłopów" Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana. Tym samym jest to najlepszy wynik polskiego filmu po premierowym weekendzie grania w tegorocznym box office – poinformował we wtorek dystrybutor obrazu Next Film.