Zorganizowana ponad miesiąc temu 15. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była rekordowa pod względem tzw. ekwiwalentu reklamowego, czyli relacji w różnego rodzaju mediach - podał organizator kongresu.

Ekwiwalent reklamowy to kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i w tym samym czasie antenowym co publikacje dotyczące kongresu lub wzmiankujące to wydarzenie. Z badań zleconych przez organizatorów wynika, że w szeroko rozumianych mediach takich publikacji było dotąd ponad 52 tysiące.

"Ekwiwalent reklamowy, czyli wskaźnik wyrażający wartość pieniędzy, jaką należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą, przyniósł aż 178,2 mln zł" - poinformowała organizująca kongres Grupa PTWP.

W czwartek organizatorzy podsumowali kwietniowy kongres, relacjonowany przez ponad 600 dziennikarzy z 227 redakcji. W kongresie uczestniczyło w Katowicach ok. 11 tys. osób, a kolejne 7 tys. śledziło debaty online. Odbyło się prawie 170 sesji tematycznych i udziałem ponad 1200 prelegentów. Ponad 90 proc. uczestników deklaruje chęć udziału w kolejnym kongresie, zaplanowanym na 8-10 maja przyszłego roku.

Wydarzenia katowickiego kongresu są transmitowane online, a nagrania z sesji archiwizowane i dostępne w dowolnej chwili.

"Miniona edycja kongresu po raz kolejny udowodniła, że obrana przez nas strategia oparta o rozbudowane formy przekazu przynosi pozytywne efekty. Szereg innowacji, które wprowadzamy każdego roku, przekłada się na jeszcze wyższe zasięgi, a dzięki retransmisjom sesji dostępnym online w każdej chwili, od ręki, efekty naszych starań rosną jeszcze długo po samym wydarzeniu" - skomentował organizator kongresu, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

O ocenę XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego zapytała słuchaczy, panelistów i partnerów - na zlecenie organizatorów - firma BCMM - badania marketingowe. Podobnie jak w poprzedniej edycji, 87 proc. stacjonarnych słuchaczy było zadowolonych z uczestnictwa w kongresie.

"Zadowolenie z uczestnictwa w katowickim spotkaniu wyraziło 92 proc. panelistów oraz 87 proc. partnerów wydarzenia. Aż 91 proc. uczestników i 84 proc. prelegentów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji kongresu w 2024 roku" - poinformowała Grupa PTWP.

Najwyżej ocenianym aspektem organizacyjnym tegorocznego kongresu była lokalizacja wydarzenia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, oceniona na poziomie 9,3 punktów w dziesięciostopniowej skali. Bardzo wysoko oceniony został również internetowy system wydarzenia (ocena 8,7).