15 października to Światowy Dzień Mycia Rąk

✋🤚 Dziś jest Światowy Dzień Mycia Rąk! ✋🤚 Prawidłowa higiena to podstawa naszego zdrowia! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy infografikę jak prawidłowo umyć ręce w 4 prostych krokach dla najlepszych efektów w 60 sekund! 🖐✋✋🤚 Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów! Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebne jest niecała minuta.