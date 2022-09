Dzień opakowań został ustanowiony przez Polską Izbę Opakowań w 2007 roku. Jego celem było upowszechnienie wiedzy o znaczeniu opakowań w życiu współczesnego człowieka jak i całej gospodarce.

15 września obchodzimy Dzień Opakowań, fot. shutterstock

Nowa rola opakowań

W zamyśle ustanawiających to święto było stworzenie okazji do refleksji nad rolą i znaczeniem opakowań zarówno w gospodarce jak i codziennym życiu obywateli. Obecnie, w kontekście dbania o środowisko naturalne, coraz częściej mówi się o recyklingu, opakowaniach biodegradowalnych, o butelkach zwrotnych oraz o tym, aby część produktów sprzedawać bez opakowania, jak na przykład ogórki, które przez wiele lat można było zobaczyć w sklepach zawinięte w folię.

Wdrażanie systemu kaucyjnego

2 czerwca 2022 roku odbyła się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska konferencja prasowa ogłaszająca końcówkę prac legislacyjnych nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce. Minister Jacek Ozdoba przedstawił założenia systemu kaucyjnego.

- Nie ma wątpliwości, że dobrze skonstruowany system kaucyjny przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu zbiórki opakowań i zmniejszenia śladu węglowego całej branży napojowej. System powinien zapewnić również spełnienie wymogów wynikających z unijnej dyrektywy Single Use Plastic dotyczących poziomów użycia surowców wtórnych (recyklatu) w nowych opakowaniach. Już w roku 2025 każda nowa butelka PET będzie musiała zawierać minimum 25% recyklatu. Bez sytemu kaucyjnego osiągnięcie wymaganych regulacjami unijnymi poziomów zbiórki opakowań po napojach oraz dostęp do wytworzonych z nich surowców wtórnych będzie praktycznie niemożliwy - zauważa Polska Federacja Producentów Żywności.

Jaka może być alternatywa dla tworzyw sztucznych?

W Polsce trwają prace nad dostosowaniem krajowych przepisów do unijnej dyrektywy. Mają zacząć obowiązywać od 2023 i podobnie jak w innych krajach mają doprowadzić do ograniczenia produkcji plastikowych opakowań. Jednak w Polsce, póki co nie mówi się o nic o zakazie pakowania żywności, owoców i warzyw w plastik.

Tworzywa sztuczne i plastik mają bardzo długi okres rozpadu. Co może zastąpić plastik? Słyszy się o różnych rozwiązaniach np. trawie cytrynowej, bambusie, liściach palmowych, drewnie czy odpadach rolnych. Jednak na razie są to produkty stosunkowo drogie, niekiedy trudne do zastosowania w procesie produkcyjnym, a w niektórych rejonach niedostępne w dużych ilościach. Dobrym zamiennikiem plastiku jest papier, tektura i w konsekwencji także opakowania z tektury litej.