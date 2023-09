Jak wskazują eksperci, mimo rosnącej świadomości odpady opakowaniowe wciąż stanowią potężny problem dla środowiska, a ich ilość rośnie wraz ze wzrostem konsumpcji oraz popularności internetowego handlu. Według danych UKE w 2022 roku do rąk polskich konsumentów codziennie trafiało ponad 2,5 mln paczek - podaje DS Smith.

15 września obchodzimy Dzień Opakowań, fot. shutterstock

15 września to Dzień Opakowań

– Z jednej strony zużycie opakowań rośnie, z drugiej coraz wyraźniej kształtuje się trend wybierania opakowań neutralnych dla środowiska. Widać to wśród producentów – zarówno globalnych, jak i tych mniejszych, działających lokalnie. Przeciętny Europejczyk produkuje rocznie ok. 170–180 kg odpadów opakowaniowych, to pokazuje skalę, o jakiej mówimy. Jak wskazują eksperci, ogromny wpływ na kształt tego rynku będą mieć też nowe przepisy procedowane obecnie na poziomie UE oraz wejście w życie systemu kaucyjnego – mówi Kamila Koźbiał z DS Smith.

Według Eurostatu 178 kg odpadów opakowaniowych wytworzył w 2020 r. przeciętny Europejczyk. I choć postępy widać gołym okiem, bo dziś w supermarketach nie mamy już np. plastikowych jednorazówek, a zamawiając ice latte do kawy dostajemy papierową słomkę – nadal jest wiele do zrobienia.

I w zasadzie możemy przebierać w obszarach, w których można wprowadzić korzystne środowiskowo zmiany w zakresie opakowań. Wystarczy stanąć przed półką sklepową środków czystości, napojów gazowanych, słodyczy. W każdej z nich drzemie ogromny potencjał do zmian.

- W jednym z ostatnich projektów z liderem rynku napojów gazowanych wymieniliśmy termokurczliwą folię w opakowaniach zbiorczych i użyliśmy poręcznego uchwytu zbiorczego wykonanego z tektury falistej. W przyszłości pozwoli to wyeliminować 200 ton plastiku rocznie - informuje DS Smith.

- W obszarze środków czystości – w opakowaniu proszku do prania zastąpienie plastikowej rączki papierową zaowocowało wyeliminowaniem 8 ton problematycznego plastiku rocznie a jednocześnie w badaniach konsumenckich ponad 70% ankietowanych przyznało, że papierowy uchwyt przekonałby ich do wyboru tego właśnie rozwiązania a nie konkurencyjnych – jeśli jakość i cena produktu byłaby taka sama - dodaje spółka.

Problem niedopasowanych opakowań

- Półka sklepowa to jednak nie wszystko. Nie mniej ciekawy jest obszar e-handlu. Według danych Eurostatu nawet 73 proc. polskich internautów robi zakupy online. Szacuje się, że jeszcze w tym roku łączny udział e-commerce w handlu w Polsce wyniesie ponad 20 proc. - informuje DS Smith.

Tymczasem niedopasowane opakowania przyczyniają się co roku do marnowania prawie 90 tyś ton nadmiarowej tektury – o wartości 43 mln zł. Do tego można również dodać 41 milionów m 3 wypełniacza przesyłek wystarczającego, by 41 razy zapełnić Stadion Narodowy.

57 proc. Europejczyków preferuje, aby ich przesyłki były dostarczane w opakowaniach papierowych bądź kartonach. A 29 proc. konsumentów online w UE przestało kupować produkty od danych firm z powodu niezrównoważonych opakowań.

Uregulowanie rynku opakowań

Jakie są największe wyzwania związane z wdrożeniem nowego unijnego prawa dot. opakowań?

By zaadresować wyzwania związane z opakowaniami, obecnie na poziomie UE trwają prace Komisji Europejskiej nad rozporządzeniem dot. opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), która wprowadza zasady nakierowane na zmniejszenie ilości używanych opakowań, ponowne użycie i recykling.

- To bardzo ważne prace, których celem jest uregulowanie rynku opakowań. Jako producent zrównoważonych opakowań papierowych jesteśmy zdania, że opakowania papierowe powinny być jednak zwolnione z celów ponownego użycia. Ponieważ, zasady te powinny być stosowane wyłącznie tam, gdzie jest to korzystne dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa - tłumaczy DS Smith.

- Zastosowanie wymogu wielokrotnego użytku opakowań papierowych może się przyczynić do zdominowania niektórych segmentów rynku przez tworzywa sztuczne. Przykładowo, aby móc wypełnić unijne cele zawarte w nowelizacji dyrektywy w zakresie transportu i handlu internetowego, potrzebnych będzie ok. 8,1 mld nowych, plastikowych skrzynek o łącznej masie ok. 12 mln ton, do których mycia będzie potrzeba ok. 16 mld litrów wody - podsumowuje spółka.