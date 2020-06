150 mln euro od Banku Rozwoju Rady Europy na inwestycje MŚP

CEB od wielu lat wspiera projekty o charakterze społecznym, ułatwiając dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tegoroczna umowa pożyczki dla EFL dotyczy realizowanego przez CEB programu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy” („Supporting micro, small and medium-sized enterprises for the creation and preservation of viable jobs”).

- Podpisanie umowy w tak specyficznych okolicznościach wywołanych pandemią koronawirusa potwierdza nie tylko stabilną pozycję EFL, ale jest również dowodem zaufania oraz reputacji, jaką cieszymy się wśród międzynarodowych instytucji finansowych. Jesteśmy wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem, który gwarantuje bezpieczeństwo realizowanych transakcji. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji polskich firm, dzięki czemu wspólnie z CEB nadal będziemy przyczyniać się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w wymagającym czasie – powiedział Radosław Woźniak, prezes EFL.

- Wspieranie MMŚP jako sposobu tworzenia miejsc pracy jest priorytetowym obszarem działania CEB na tle wciąż wysokiego bezrobocia w Europie, szczególnie wśród ludzi młodych. Dzięki tej pożyczce tysiące małych polskich przedsiębiorców, którzy mają niewielki lub żaden dostęp do finansowania, mogą uzyskać fundusze, których potrzebują, aby poszerzyć i stworzyć miejsca pracy. Cieszymy się z dalszego wzmacniania naszej współpracy – powiedział po podpisaniu umowy Rolf Wenzel, gubernator CEB.

Współpraca EFL z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi ma długoletnią tradycję. Początki sięgają 2001 roku, kiedy EFL zawarł dwie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w ramach projektów wspomagających rozwój sektora MŚP. W 2004 roku podpisana została duża umowa z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Od 2005 roku firma współpracuje również z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EBI). W ramach międzynarodowej współpracy, EFL w ciągu niespełna 20 lat pozyskał łącznie prawie 2,3 mld euro (2272 mln euro, w tym z EBI 1237 mln euro, CEB 890 mln euro i EBRD 145 mln euro).