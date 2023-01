W I kwartale 2023 r. w województwie wielkopolskim odbędzie się seria spotkań "Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" – poinformował w środę wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 stycznia w Sielinku.

Celem przedsięwzięcia jest dotarcie do rolników z informacją na temat wykorzystania środków w ramach płatności bezpośrednich i ekoschematów.

"To spotkania organizowane przede wszystkim z myślą o rolnikach. Chodzi nam o to, by byli oni dobrze poinformowani na temat tego, jakie zmiany zachodzą teraz w polityce rolnej, która przekłada się na ich działalność zawodową" - przekazał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował w środę, że projekt realizowany będzie w formule spotkań informacyjno-szkoleniowych na temat wdrażania od stycznia 2023 r. znaczącej reformy Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego (KPS). Ma to być też okazja do przedstawienia najważniejszych informacji związanych z przygotowywanymi przez rolników wnioskami o dopłaty obszarowe.

Do zaproponowanej tematyki mogą dochodzić kwestie lokalne, które wynikają ze specyfiki rolnictwa danego subregionu, produkcji czy też podmiotów, z którymi rolnicy współpracują. Spotkania będą miały formę prezentacji połączonych z debatą oraz sesją pytań i odpowiedzi.

WUW podał, że spotkania są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi w kwestii możliwości uzyskania rzetelnych, praktycznych informacji w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.

Pierwsze spotkanie z zaplanowanego na I kw. br. cyklu "Wielkopolskie Fora Rolnicze - Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" odbędzie się 16 stycznia w miejscowości Sielinko (gm. Opalenica, pow. nowotomyski).

Organizatorami spotkań są: Wielkopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego.