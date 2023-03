Światowy Dzień Recyklingu ustanowiony jest, by zmienić podejście do odpadów, które nie muszą być traktowane jako śmieci. Zmniejszanie ilości powstających odpadów jest jednym z podstawowych celów idei zrównoważonego rozwoju.

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu, fot. shutterstock

Recykling polega na odzyskiwaniu i powtórnym wykorzystaniu odpadów przy tworzeniu nowych produktów.

Tony odpadów trafiają na wysypiska odpadów, a ich ilość wciąż rośnie, zwłaszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych.

Odpady stanowią jedno z najważniejszych i najpilniejszych wyzwań XXI wieku.

Nie każdy rodzaj odpadów można przetworzyć

Statystyki budzą niepokój. W ciągu ostatnich 65 lat produkcja plastiku wzrosła z 2 mln ton do 348 mln ton rocznie, a 40% ogólnej produkcji tego surowca przeznacza się na opakowania - czytamy na stronie Fundacji WWF Polska. Wyzwania środowiskowe coraz widoczniej wpływają zarówno na nasze wybory konsumenckie, jak i na życie codzienne.

- Nie każdy rodzaj odpadów można przetworzyć i powtórnie wykorzystać. Te odpady, które nadają się do powtórnego wykorzystania, powinny powrócić do gospodarki jako surowiec, który może być zastosowany zarówno z korzyścią dla środowiska, jak i zyskiem ekonomicznym - informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

System kaucyjny ważnym elementem GOZ

W Polsce od kilku lat trwają prace nad ustawą o systemie kaucyjnym. Odbyły się liczne konsultacje w sprawie pierwszego i drugiego projektu ustawy. Firmy spożywcze zgłaszały swoje postulaty i duża ich część w drugim projekcie ustawy została uwzględniona.

– Obecny kształt projektu daje według naszych analiz realną szansę, że w Polsce w roku 2025 może powstać efektywny środowiskowo i ekonomicznie system kaucyjny. Warto też zaznaczyć, że od 2025 roku każda butelka PET będzie musiała zawierać minimum 25 procent surowca wtórnego, czyli recyklatu. Ustawa gwarantuje firmom dostęp do recyklatu poprzez ich operatora. Jednak warunkiem głównym jest to, aby system powstał w 2025 roku – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Co to jest recykling ?

Recykling polega na odzyskiwaniu i powtórnym wykorzystaniu odpadów przy tworzeniu nowych produktów. Jego celem jest przetworzenie odpadów tak, żeby odzyskać z nich cenne surowce i ponownie je wykorzystać. Recykling stanowi kluczowy element globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym - podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Punktem wyjścia do zastosowania recyklingu jest właściwa i staranna segregacja odpadów. W ten sposób przyczyniamy się do możliwości ich racjonalnego zagospodarowania i przetworzenia na surowce, które zostaną ponowie wykorzystane.

Cel ustanowienia Dnia Recyklingu

Celem tej inicjatywy jest zachowanie sześciu podstawowych zasobów: wody, powietrza, węgla, ropy, gazu ziemnego i minerałów oraz pokazanie potencjału odpadów, które poddawane recyklingowi, mogą również stanowić „zasób”.

Ustawa wdrażająca tzw. dyrektywę plastikową (SUP) w Sejmie

Z początkiem lutego br., do Sejmu trafił długo oczekiwany projekt ustawy implementującej zapisy dyrektywy Single Use Plastic 2019/904, przyjętej w 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Kogo dotyczy?

To szczególnie ważna wiadomość dla producentów, dystrybutorów i sieci handlowych, którzy na co dzień mają do czynienia z opakowaniami albo produktami z tworzyw sztucznych. To także kluczowe dla sieci kawiarni, restauracji, barów czy sklepów, w których można nabywać napoje i żywność w opakowaniach jednorazowych.

Jak się przygotować?

Przedsiębiorcy powinni już teraz analizować swoją działalność pod kątem nowych obowiązków, zakazów czy ograniczeń tak, aby jak najszybciej zacząć przygotowywać się do wprowadzenia niezbędnych zmian.