18 najlepszych start-upów zaprezentuje się w ramach Start-up Challenge 2020

Do tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge zgłosiło się 250 start-upów z Polski, a także m.in. z Czech, Estonii, Francji, Islandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz USA.

– Do Start-up Challenge 2020 aplikowało wiele ciekawych, nowych biznesów. Start-upowa rywalizacja w finale podczas European Tech and Start-up Days będzie wyjątkowo wyrównana. Dodatkowo, w tej edycji uczestnicy konkursu zaprezentują swoje pomysły także przed uczestnikami śledzącymi wydarzenie online. To szansa na dotarcie do inwestorów z całego świata – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech Start-up Days w Katowicach, prezes Grupy PTWP.

Na scenach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz przed uczestnikami European Tech and Start-up Days, a także oglądającymi wydarzenia online, zaprezentuje się 18 wybranych start-upów:

Biotts – polska firma biotechnologiczna rozwijająca autorskie technologie transportu leków i receptury leków w obszarze onkologii, dermatologii oraz chorób autoimmunologicznych w oparciu o unikatowe technologie produkcji, nowe podejście do procesów łączenia substancji oraz wiedzy, w jaki sposób komórki ludzkie się komunikują między sobą. Zespół technologów Biotts opracował m.in. autorską, przełomową technologię otrzymywania uniwersalnego transdermalnego systemu terapeutycznego MTC-Y (Multifunctional Transdermal Carrier-Y). Dzięki unikalnym właściwościom systemu, możliwe jest zwiększenie biodostępności substancji czynnych kilkukrotnie, umożliwiając substancjom czynnym penetrację przez bariery skórne aż do kilkunastu centymetrów, sięgając tkanek miękkich oraz kości. Unikatowy system transdermalny MTC-Y może być w prosty sposób modyfikowany, aby uzyskać celowane działanie w chorobowo zmienionych tkankach. Dzięki zwiększeniu biodostępności substancji możliwe jest obniżenie dawki terapeutycznej, przy zachowaniu pierwotnego działania i jednoczesnym osłabieniu działań niepożądanych.

Genegoggle rozwiązuje problem niskiej skuteczności leczenia nowotworów poprzez stworzenie mechanizmu, który aktywuje leki tylko w komórkach rakowych. Zespół zbudował przełomowe, unikalne rozwiązanie, które pozwala analizować dane epigenetyczne w 3D umożliwiając wyselekcjonowanie zmienionej chorobowo części. Kolejnym krokiem jest produkcja cząsteczek, które są aktywowane tylko w określonych komórkach rakowych. Takie cząsteczki będą mogły być użyte do podawania leków na wiele rodzajów raka, bezpiecznie i skutecznie.

