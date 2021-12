2,5 mld złotych na inwestycje na terenach po PGR. Kto skorzysta?

Rusza dodatkowy nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Do dyspozycji będzie 2,5 mld złotych - powiedział podczas wtorkowej konferencji wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 28-12-2021, 16:53

Rząd przeznaczy 2,5 mld złotych na inwestycje na terenach popegeerowskich. fot. shutterstock

Pomoc dla gmin po PGR

Nabór będzie trwał od 28 grudnia do 15 lutego. Na inwestycje na terenach gmin popegeerowskich rząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczy 2,5 mld złotych. "To odpowiedź na pierwszy nabór, w którym wniosków było na 5 mld zł. Kwota ta przewyższała wielokrotnie możliwości pierwszego naboru" - powiedział Szefernaker.

"To historyczny dzień dla terenów popegeerowskich. Dzięki temu programowi budowane są i dalej będą m.in drogi. Cieszę się, że ten program jest kontynuowany, bo wpisuje się w strategię rządu programów, które wyrównują szansę, które dają nadzieję, bardzo często w tych miejscach, gdzie tej nadziei przez lata brakowało" - zaznaczył wiceszef MSWiA.

Jak wyjaśnił, gminy i powiaty będą mogły składać dwa wnioski. "Czyli gminy popegeerowskie oprócz tego naboru dla wszystkich, będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski" - sprecyzował. "Jeden do 2 mln złotych, drugi do 5 mln złotych - to na inwestycje gminne, a powiaty będą mogły złożyć wnioski do 2 mln i do 8 mln złotych" - podsumował Szefernaker.

Pomoc dla gmin popegeerowskich

Wnioskowane inwestycje będą w 98 procentach dofinansowane przez rząd. "Więc wkłady własne tych gmin w ramach tych dwóch wniosków będą minimalne. Tak, żeby móc realizować inwestycje, na które na tych terenach na co dzień środków brak" - wskazał wiceszef MSWiA.

"To jest program wyrównujący szanse, dający nadzieje, pokazujący, jak ważne dla rządu jest to ze bez względu na to, gdzie ktoś się urodził, czy w dużym mieście czy w małej miejscowości popegeerowskiej, miał takie szanse i możliwości" - podsumował.

Zaprosił też wójtów, burmistrzów i prezydentów do skorzystania z pomocy rządowej i składania wniosków.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bezkwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł.