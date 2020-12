2. edycja EEC Trends za dwa miesiące

EEC Trends to jedyne w swoim rodzaju laboratorium trendów, które pozwoli przygotować się do kolejnych spotkań spod szyldu EEC, będzie także okazją do rozmowy i wspólnego kształtowania tematyki debat planowanych na kolejne miesiące.

W programie EEC Trends:

Gospodarka po pandemii – nowe otwarcie. Bilans trudnego roku – aktualna sytuacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Co nas czeka w roku 2021? Prognozy epidemiologów i scenariusze ekonomistów. Tempo powrotu do normalności i zmiany o trwałym charakterze. Branże i sektory stabilne, rozwojowe i wrażliwe. Przyszłość rynku pracy. Stan finansów publicznych a dalsza pomoc państwa dla firm.

Europa w odbudowie – nowe wyzwania. Unijna polityka gospodarcza i finanse – jak wspólnie wyjść z impasu i budować nową rzeczywistość –jakościowo lepszą niż ta sprzed pandemii. Narzędzia: Fundusz Odbudowy i inne wehikuły finansowe. Zaufanie, współpraca, solidarność wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarek krajów członkowskich.

Rozmowy o trendach:

•Zielony Ład, transformacja sektora energii

•Nowa infrastruktura, nowe inwestycje

•Digitalizacja – jeszcze szybciej

EEC GREEN

Odcienie Zielonego Ładu. Green Deal jako strategia rozwoju europejskiej gospodarki. Nowy cel redukcji emisji – co oznacza dla gospodarek krajów UE. Jeden cel – wiele dróg? Transformacja i adaptacja: jak zmienią się produkcja i usługi, porządek prawny, życie codzienne. Polityka klimatyczna UE a globalna konkurencyjność Europy. Graniczny podatek węglowy (CBAM) – znaczenie dla UE i jej relacji ze światem.

Zielone inwestycje. Technologie i dziedziny, w które warto inwestować. Nie tylko energetyka – dobre praktyki inwestorów (budownictwo, usługi, gospodarka odpadami). Potencjał zielonych inwestycji – liczby, fakty, prognozy. Problemy, ryzyka, ograniczenia w inwestowaniu.

Zielone pieniądze. Potencjalnie dostępne środki na inwestycje w ramach Zielonego Ładu. Narzędzia, warunki, kwoty – o jakie środki chodzi? Jak się o nie starać? Firmy, podmioty, sektory w wyścigu o pieniądze „znaczone na zielono”?