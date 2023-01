2 stycznia 2023 to 2 dzień w roku. Słońce wschodzi o godz. 07:42, a zajdzie o godz. 15:37. Nietypowe święta dziś to Światowy Dzień Introwertyka i Dzień Ptysia.

2 stycznia to Dzień Ptysia i Światowy Dzień Introwertyka; fot. shutterstock

2 stycznia 2023: Imieniny

2 stycznia imieniny obchodzą: Abel, Izydor, Makary oraz Achacjusz, Achacy, Adelard, Argea, Argeus, Aspazja, Aspazjusz, Aspazy, Bazyla, Bazyli, Bazyliusz, Dobiemir, Grzegorz, Jakubina, Marcelin, Martynian, Narcyz, Stefania, Strzeżysław, Sylwester, Sylwestra, Telesfor, Telesfora, Teodor

2 stycznia 2023: Nietypowe święta:

Światowy Dzień Introwertyka

Dzień Ptysia

2 stycznia 2023: Pogoda

Jak informuje IMGW nad północną i zachodnią Europą dominują ośrodki niżowe z systemami frontów atmosferycznych. Tylko południowa i południowo-wschodnia część kontynentu jest w zasięgu wyżu. Polska jest pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad Danii w rejon Gotlandii. Przez Polskę od zachodu przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Napływa powietrze polarne morskie, po przejściu frontu chłodniejsze.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1007 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie, północy oraz w Bieszczadach miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 st.C do 13 st.C, najcieplej na Rzeszowszczyźnie około 15 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie około 8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, na Podkarpaciu do około 70 km/h, w górach do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna na północy i południowym wschodzie od 4 st.C do 8 st.C, w obszarach podgórskich Karpat miejscami około 0 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy do 60 km/h, a Sudetów do 80 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st.C do 9 st.C, najcieplej na Opolszczyźnie około 10 st.C, najchłodniej w obszarach podgórskich około 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, w górach do 65 km/h, zachodni.

W poniedziałek w Warszawie na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna około 13 st.C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. We wtorek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.