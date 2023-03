21 marca to 80 dzień roku w 12 tygodniu roku. To początek wiosny i Dzień Wagarowicza.

21 marca to Dzień Wagarowicza; fot. shutterstock

21 marca 2023

21 marca 2023 roku słońce wstało o 05:33, a zajdzie o 17:52.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Benedykta, Ludomira, Marzanna oraz Filemon, Filemona, Klemencja, Lubomir, Ludomir, Mikołaj, Pafnucy, Serapion.

Wiosna i Dzień Wagarowicza

21 marca oficjalnie rusza kalendarzowa wiosna. Ta astronomiczna rozpoczęła się 20 marca.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny zbiega się z tzw. Dniem Wagarowicza - czyli świętem wszystkich uczniów.

Wiosna będzie nam towarzyszyć przez kolejne trzy miesiące. Astronomiczne lato rozpoczyna się 21 czerwca, a kalendarzowe dzień później.

21 marca: Pogoda

Jak informuje IMGW, północna i północno-zachodnia część kontynentu jest pod wpływem układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów z centrami nad Balearami i Morzem Czarnym. Polska przejściowo dostaje się pod wpływ słabego klina wyżowego, jedynie na wschodzie kraju zaznacza się obecność odsuwającej się na wschód zatoki niżowej. Napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 do 12 st. C, jedynie na terenach podgórskich 6 st. C, 7 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże. Na północnym wschodzie lokalne rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju liczne mgły ograniczające widzialność do 500 m, miejscami do 200 m. Opady deszczu postępujące stopniowo od północnego zachodu w głąb kraju. Temperatura minimalna od -2 st. C na terenach podgórskich, 0 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C, 2 st. C we wschodniej połowie Polski oraz od 3 do 8 st. C w centrum i na pozostałych obszarach. Wiatr na południowym wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze miejscami umiarkowany, w górach w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, jednakże na południowym wschodzie Polski przeważnie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim, 10 st. C, 11 st. C we wschodniej połowie kraju i w Małopolsce, od 12 do 15 st. C w województwach centralnych i na zachodzie Polski, lokalnie 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem wzmagający się do dość silnego, porywisty, w Sudetach w porywach wzmagający się od 65 km/h do 80 km/h, południowo-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później z kierunków południowych. W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, południowo-zachodni.