22 kwietnia to Dzień Ziemi

22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi, jest okazją do rozmowy i przypomnienia sobie o ekologii. Co my sami możemy zrobić dla dobra i piękna naszej planety oraz czego powinniśmy w tym zakresie oczekiwać od instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, takich jak producenci dóbr i usług?

Jaki związek ma segregacja odpadów w domu i gospodarka o obiegu zamkniętym?

Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji Prokarton: Gospodarka o obiegu zamkniętym to rzeczywistość, w której wszystko ma określoną wartość i krąży w zamkniętych cyklach, przy jak najmniejszym marnowaniu zasobów. Chodzi więc o to, aby myśleć o produkcie w całym cyklu życia – zaczynając od jego zaprojektowania, przez pozyskiwanie surowców, produkcję, dystrybucję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.

Segregacja odpadów jest więc jednym z ważnych elementów tej całości. Jeżeli wszyscy będziemy segregować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników, zachowają one odpowiednią jakość surowcową. Szkło do zielonego, papier do niebieskiego, tworzywa sztuczne i metale do żółtego. Do żółtego pojemnika wyrzucamy także odpady wielomateriałowe, takie jak zużyte kartony do płynnej żywności (np. po mleku i sokach).

Im więcej dobrze posegregowanych odpadów znajdzie się w odpowiednim pojemniku, tym większe osiągniemy poziomy recyklingu. A tym samym więcej cennych surowców wtórnych będzie mogło być wykorzystane w ponownej produkcji w przedsiębiorstwach.

Co to znaczy, że kartony do płynnej żywności wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym?

Prześledźmy kartony do płynnej żywności przez kilka różnych etapów cyklu życia. Zwróćmy uwagę, że są lekkie, a dzięki temu konieczność zużycia energii np. do transportu jest minimalizowana. Składają się w ok. 75% z papieru, który jest surowcem w pełni odnawialnym. Przy odpowiedzialnie prowadzonej polityce leśnej zasób tego surowca nigdy się nie wyczerpie, a więc surowce potrzebne do produkcji będą stale dostępne dla gospodarki.