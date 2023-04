Liczne badania wskazują na to, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Obchodzony 24 kwietnia Europejski Dzień Śniadania ma nam o tym przypominać.

24 kwietnia to Europejski Dzień Śniadania; fot. usnsplach

Europejski Dzień Śniadania

Zeszłoroczne badania przeprowadzone na zlecenie marki Barbora – internetowego sklepu spożywczego – pokazały, że aż 62% polskiego społeczeństwa nigdy nie zapomina o tym pierwszym posiłku, jednak główny wniosek, jaki się nasuwa, dotyczy jakości tego, co zjadamy zaraz po przebudzeniu.

Koktail na śniadanie

Poranny pośpiech nie sprzyja uważności przy komponowaniu pełnowartościowego śniadania. Dlatego koktajle mogą okazać się idealnym rozwiązaniem. Ich sporządzenie nie zajmuje wiele czasu, można je wziąć do ręki wychodząc z domu, a poza tym są smaczne i kolorowe.

– Jeśli koktajl ma być zdrowym śniadaniem, nie może być przygotowany z samych owoców, bo to za mało na pełnowartościowy posiłek. Aby zapewnić energię na dobry początek dnia, trzeba je „podbić” kalorycznie. To szczególnie ważne w żywieniu dzieci, które z samego rana ruszają do szkoły, a czasem najpierw na treningi, i potrzebują porządnie naładować akumulatory, aby mózg i ciało działały prawidłowo – mówi ekspert Barbora Polska i dodaje – Idealnie skomponowany koktajl powinien zawierać mimimum 3 składniki: owoce i ewentualnie warzywa, węglowodany oraz źródło białka. Jako ekstra składnik, który dodatkowo podniesie wartość kaloryczną i odżywczą, dorzuciłabym siemię lniane, nasiona chia lub masło orzechowe 100%.

Owsianka na śniadanie

Na śniadanie świetnie sprawdzi się też owsianka.

Owsianka to świetny posiłek na śniadanie m.in. ze względu na właściwości płatków owsianych i samego owsa. Owies i produkty owsiane są źródłem białek, tłuszczów, błonnika, węglowodanów oraz związków mineralnych i witamin. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zawartość błonnika pokarmowego, którego np. w płatkach owsianych jest około 14%. Dzięki temu płatki owsiane zapewniają poczucie sytości. Do dania możemy dodać też owoce czy orzechy.

Kanapki na śniadanie

Na polskich stołach śniadaniowych bezapelacyjnie królują kanapki. O ich smaku w dużej mierze decyduje jakość i rodzaj pieczywa.

Badania marki Zdrowidło pokazują, co najczęściej badani wskazywali jako dodatki na kanapki. 80% zadeklarowało, że są to sery lub twarogi, ponad 70% wędliny i warzywa.

- Co nas zaskoczyło, to fakt, że pasztet pojawia się dość często na kanapkach. Przybiera różna formę klasycznego pasztetu pieczonego lub pasztetu z puszki. Co ciekawe, pojawiają się zasadnicze różnice w postrzeganiu tych dwóch produktów - domowy pasztet to produkt wysokiej jakości, z reguły o dość wyrazistym smaku. Pieczony jest często na specjalne okazje, więc klienci na co dzień zadowalają się pasztetami ze sklepu, które już tak dobrze się nie kojarzą, ale za to są szeroko dostępne, mają przystępną cenę… oraz lubiany smak - mówi Michał Góreczny, Zdrowidło.