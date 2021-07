26 lipca beneficjenci Tarczy 1.0 zaczynają spłatę subwencji PFR

26 lipca beneficjenci Tarczy 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

Autor: PAP

Data: 26-07-2021, 10:25

"Do tej pory umorzyliśmy 30,3 mld zł z kwoty 48 mld przyznanych subwencji. Umarzamy średnio 63 proc. tego, co otrzymały firmy i biorąc pod uwagę zaawansowanie procesu pewnie takich proporcji trzeba się spodziewać w całym procesie umorzeń" - powiedział wiceprezes PFR. Dodał, że po jego zakończeniu cała umorzona kwota będzie oscylować w okolicy 40 mld zł, a ok. 20 mld zł firmy zwrócą do PFR. Wskazał, że ponad 40 tys. firm, po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, uprawnionych jest do zatrzymania 100 proc. wsparcia - są to przedsiębiorstwa najbardziej dotknięte wprowadzonymi w wyniku pandemii ograniczeniami, działające pod 54 kodami PKD. "W tej chwili 100-procentowe umorzenia otrzymało już ponad 37 tys. firm" - powiedział Marczuk.

Wiceprezes PFR powiedział, że z 348 tys. firm, które otrzymały 61 mld zł wsparcia z Tarczy PFR 1.0, decyzję o umorzeniu otrzymało już 265 tys., czyli 77 proc. przedsiębiorstw. Zaznaczył, że 82 proc. firm zaaprobowało wyliczoną i przedstawioną przez PFR wartość umorzenia, 10 proc. wymagało zamian (np. w wyniku oświadczeń o stratach) i też otrzymały już decyzje, a dodatkowo ok. 7-8 proc. decyzji jest jeszcze w analizie. Dotyczy to obecnie 20 tys. firm. "PFR jeszcze weryfikuje dane, żeby nie wydawać negatywnych dla przedsiębiorców decyzji i sprawdzić potrzebne informacje w zewnętrznych rejestrach. To przewidziany przez nas proces, a firmy powinny spokojnie czekać na decyzje" - wyjaśnił.

Przypomniał, że kwotę subwencji, która pozostanie po umorzeniu, firmy powinny uiścić w banku w 24 ratach bez żadnych odsetek, a pierwsi beneficjenci Traczy PFR 1.0 zaczną spłatę w poniedziałek 26 lipca.

PFR wypłacił 61 mld zł

W ramach Tarczy PFR 1.0, uruchomionej podczas wiosennej fali pandemii w ub.r., PFR wypłacił 61 mld zł. Wsparcie trafiło do 348 tys. przedsiębiorstw z całej Polski, zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników.

W obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowały też Tarczę Finansową 2.0. Był to program wsparcia, którego celem była pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy 1.0 i 2.0 wyniosła 68,1 mld zł. Pomoc trafiła od ok. 360 tys. firm. Średnia subwencja dla mikrofirmy zatrudniającej do 9 osób wyniosła ok. 80 tys. zł, a dla firm z sektora MSP, zatrudniających od 10 do 249 osób ok. 550 tys.