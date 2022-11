26 listopada to 330 dzień roku w 47 tydzień roku. Dziś obchodzimy Dzień Ciasta.

26 listopada to Dzień Ciasta; fot. unspalsh

26 listopada

26 listopada słońce wstało o godz. 07:13, a zajdzie o 15:33.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Konrad, Leonard oraz Alipiusz, Ammonia, Ammoniusz, Delfin, Dobiemiest, Faust, Hezychiusz, Jan, Kajetana, Konrada, Lechosław, Lechosława, Marceli, Nikon, Pachomiusz, Piotr, Stylian, Sylwester, Sylwestra, Syrycjusz, Teodor

26 listopada: Dzień Ciasta

Nietypowe święta dziś to:

Dzień Otwarty Notariatu

Dzień bez Zakupów

Światowy Dzień Drzewa Oliwnego

Dzień Ciasta

Dzień Ciasta - historia

Jaka jest historia ciasta? Już w epoce neolitu z ziarna zboża robiono pierwsze placki, które wypiekano na węglach, w popiele i na rozżarzonym kamieniu. Z czasem do ciasta na pieczywo zaczęto dodawać miód i tak powstało pierwsze pieczywo cukiernicze.

W VII wieku Arabowie wykradli sekret wykorzystania trzciny cukrowej od mieszkańców krajów położonych nad Morzem Śródziemnym. A w XI wieku, w Salerno powstała pierwsza w Europie szkoła cukiernicza, nauczano w niej m.in. wytwarzania trzciny cukrowej, sporządzania soków i konfitur - informuje www.baltowskiewypieki.pl.

Z kolei w 1870r. Ludwik Pasteur określił zasady pasteryzacji, niezywkle ważne dla cukiernictwa. A współczesna historia to rozwój techniki, każda cukiernia posiada mniejszy lub większy nowoczesny park maszynowy, bez którego nie sposób się obejść.

26 listopada: Pogoda

W sobotę nadal śnieg będzie padał na wschodzie kraju, w centrum spodziewane są opady mieszane, a na zachodzie samego deszczu. W nocy, jak powiedziała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk, na zachodzie i Pomorzu opady powinny zaniknąć.

W sobotę nadal dużo chmur, lokalnie na północy i wschodzie możliwe są przejaśnienia.

"W dalszym ciągu na wschodzie wystąpią opady śniegu, do ok. 3 cm, w centrum opady mieszane, a na zachodzie samego deszczu. Na krańcach zachodnich tego deszczu może spaść do 7 mm" - powiedziała Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

W pierwszej części dnia, jak podała Bazyluk, mogą się utrzymywać mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 300 m.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju - do 7 stopni Celsjusza. W centrum temperatura maksymalna wyniesie ok. 2 stopnie na plusie. "Na północnym wschodzie nadal temperatury ujemne, od minus 2 stopni Celsjusza" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Wiatr nadal będzie słaby, głównie północno-zachodni, w górach wciąż porywisty.

W nocy z soboty na niedzielę na zachodzie i na Pomorzu opady, jak przekazała synoptyk IMGW, powinny już zaniknąć. Natomiast na północnym wschodzie i w górach spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Podlasiu i w górach może spaść ok. 5 cm śniegu.

Bardzo słabe opady śniegu mogą wystąpić także w centrum, na Mazowszu. Tam będzie też dużo mgieł. Podobnie na zachodzie, na Dolnym Śląsku. Na wschodzie to będą marznące mgły. Mogą ograniczać widzialność do 200 m.

"Na północnym wschodzie będzie największy mróz. Tam od minus 4 stopni Celsjusza. W centrum w dalszym ciągu ok. 0, na zachodzie 3-4 stopnie na plusie" - powiedziała Bazyluk.

Wiatr nadal będzie słaby, lokalnie zmienny, z przewagą północno-zachodniego.

Synoptyk IMGW zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu może pojawić się trochę słońca na zachodzie.