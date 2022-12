28 grudnia to 362 dzień roku w 52 tygodniu roku. Słońce wzeszło o 07:42, a zajdzie o 15:32. Jaka będzie pogoda dziś i jutro?

28 grudnia 2022: Jaka pogoda? fot. shutterstock

28 grudnia 2022: Imieniny

Imieniny dzisiaj obchodzą: Antoni, Teofila oraz Cezary, Dobrowieść, Domna, Domniusz, Emma, Godzisław, Teona, Teonas, Troadiusz

28 grudnia 2022: Nietypowe święta

Międzynarodowy Dzień Pocałunku

Dzień Gry w Karty

28 grudnia 2022: Pogoda na dziś i jutro

Jak informuje IMGW Europa północna jest w zasięgu niżów, pozostałą część kontynentu obejmie obszar podwyższonego ciśnienia. Polska północna i północno-zachodnia znajduje się na skraju niżu z rejonu Cieśnin Duńskich, pozostały obszar kraju jest w zasięgu klina wyżu znad Morza Czarnego. Z południowego zachodu zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1 st.C na Suwalszczyźnie, około 4 st.C w centrum, 6 st.C na zachodzie, do 7 st.C, 8 st.C na Dolnym Śląsku. Na obszarach podgórskich Karpat około 0 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, a na obszarach podgórskich miejscami do 70 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w południowej połowie kraju. Na północy okresami opady deszczu, na północnym wschodzie przejściowo także deszczu ze śniegiem i śniegu, a na obszarach podgórskich śniegu. Temperatura minimalna od 1 st.C do 5 st.C, chłodniej na południu i Suwalszczyźnie 0 st.C, cieplej na zachodzie 6 st.C, na obszarach podgórskich Karpat lokalnie -2 st.C. Wiatr umiarkowany, na obszarach podgórskich i na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h na wybrzeżu i do 80 km/h na obszarach podgórskich, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 85 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3 st.C, 5 st.C na wschodzie i Podhalu, około 7 st.C w centrum, 10 st.C na zachodzie, najcieplej na południowym zachodzie 11 st.C, 12 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, miejscami porywy do 55 km/h, na wybrzeżu 60 km/h, a na obszarach podgórskich miejscami do 90 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 80 km/h.