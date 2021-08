Pracodawcy cenią pracowników z Ukrainy

Połowa pracodawców traktuje pracowników z Ukrainy tak samo jak Polaków - wynika z badania firmy Personnel Service.

Autor: PAP

Data: 05-08-2021, 12:57

Pracodawcy cenią pracowników z Ukrainy, fot. Vitaliy Holovin / Shutterstock.com

28 proc. firm w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy - wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy". Najwięcej z nich pracuje w dużych firmach, zatrudniających ponad 250 osób - już 45 proc. z nich ma w załodze kadrę ze Wschodu. Pracownicy z Ukrainy najbardziej cenieni są za pracowitość, doświadczenie i szybką adaptację - dodano.

"Już co czwarta firma w Polsce zamierza rekrutować pracowników z Ukrainy wciągu najbliższych 12 miesięcy" - poinformowano i zwrócono uwagę, że przed pandemią koronawirusa plany takie miała tylko co dziesiąta firma.

"Powodem rosnącego zainteresowania zatrudnianiem Ukraińców jest nie tylko luka kadrowa, ale też wcześniejsze, pozytywne doświadczenia w zatrudnianiu imigrantów ze Wschodu" - napisano.

"Co trzeci polski pracodawca ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy" - wynika z ankiety. Jak podano, to wzrost o 3 pp. w porównaniu do poprzedniej edycji badania.

"Zdecydowana większość firm (49 proc.) twierdzi, że ma neutralne nastawienie do Ukraińców, a negatywne odczucia zgłasza tylko 8 proc. przedsiębiorców" - dodano.

Prezes zarządu Personnel Service cytowany w komunikacie podsumowującym badanie zwrócił uwagę, że "pracownicy z Ukrainy przez większość pracodawców są traktowani tak samo jak pracownicy z Polski".

Jego zdaniem neutralność nastawienia wskazuje, iż dla wielu firm nie ma znaczenia, czy pracuje dla nich Polak czy Ukrainiec, gdy w grę wchodzi dobrze wykonana praca.

Pracodawcy szukają pracowników z Ukrainy

"Nie widać wyhamowania chęci zatrudniania kadry ze Wschodu i to nawet teraz, gdy mamy do czynienia z pandemią. Tylko w pierwszej połowie tego roku wydano niemal milion oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu, czyli aż o 63 proc. więcej, niż w pandemicznym 2020 r. i o 18 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2019 r." - zwrócił uwagę Inglot.

Wśród przedsiębiorców pytanych o to, co najbardziej cenią u pracowników ze Wschodu, 42 proc. wskazało na pracowitość, 32 proc. zaś na szybką adaptację. 3 na 10 ankietowanych odpowiedziało, że ceni pracowników z Ukrainy za lojalność, co czwarty natomiast dostrzegł łatwość i sprawność nauki języka polskiego. Co piąty pracodawca odpowiedział, iż ceni skromność oraz wiedzę pracowników z Ukrainy, a 15 proc. wskazało na tworzenie pozytywnej atmosfery. Jedynie 3 proc. pracodawców wskazało, iż nie ma nic, za co cenią pracowników z Ukrainy - wynika z badania.