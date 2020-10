3-4 listopada odbędzie się Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zarejestruj się!

Forum Rynku Spożywczego i Handlu organizowany będzie w szczególnych okolicznościach w hybrydowej formule: on-line oraz stacjonarnie - z zachowaniem przepisów oraz wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Pandemia koronawirusa przyniosła szereg wyzwań dla producentów żywności, sektora retail i HoReCa. Nowy reżim sanitarny, zawirowania w łańcuchach dostaw, ograniczenia w działalności branży HoReca, zmiany zachowań konsumenckich to niejedyne problemy, z którymi firmy mierzyły się w 2020 roku. Z jakim skutkiem? Jak zmienia się rynek? Jak innowacje wpłyną na jego kształt? Które trendy I tendencje wybrzmią, a które pójdą w zapomnienie? O tym porozmawiamy podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

W agendzie znajdą się takie tematy, jak:

- Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej

- Eksport w czasach lokalności i nowych reżimów bezpieczeństwa

- 2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej

- Kondycja branży mięsnej – kto stracił, kto zyskał?

- Krótkie łańcuchy dostaw – zmiana, która przedefiniuje logistykę

- Towary „pożądania” podczas koronakryzysu (słodycze, przekąski, alkohole)

- Mleczarstwo – branża, która nie może się „zatrzymać”

- Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?

- Handel w roli bohatera – nowy wizerunek, nowe wymagania

- E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej

- Higiena i cena, czyli czy Polacy rzeczywiście kupują inaczej

- Eko, prospołecznie, proklimatycznie – sieci i producenci razem na tropie trendów

- #HorecaTrendsTalks: Gastronomia zmian. Nowe zasady, rozwiązania i trendy

Szczegóły na www.frsih.pl.

W ramach Forum organizowane są dwa konkursy, Certyfikat Dobry Produkt i Food&Retail Star, których finał odbędzie się podczas uroczystej Gali na zakończenie pierwszego dnia Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Produkty bądź usługi można było zgłaszać w obu konkursach do 5 października 2020 r. Przed nami głosowanie Jury i internautów na ich ulubioną pozycję wybraną w obradach!