3,8 mld zł trafiło z Tarczy Finansowej PFR do firm na Dolnym Śląsku

"Popłynęło do nich łącznie ponad 3,8 mld zł, czyli 6,5 proc. środków przydzielonych w tym czasie w całym kraju. Najwięcej z tej puli, bo 1,35 mld zł otrzymało 7 073 firm z Wrocławia, zatrudniających łącznie ponad 58 tys. pracowników" - poinformował w komunikacie PFR.

Jak dodano, w całym kraju pomoc z Tarczy Finansowej PFR trafiła do ponad 326,7 tys. firm. Łączna wartość udzielonej pomocy z tego mechanizmu to 58,3 mld zł, co - jaka wskazano - pomogło utrzymać 2,7 mln miejsc pracy.

"Najwięcej wsparcia, czyli ponad 47,5 mld zł powędrowało do firm z branży handlowej, przemysłowej, budowlanej, transportowo-magazynowej oraz HoReCa" - podał PFR.

Fundusz zaznaczył, że w skali kraju do przydzielenia z dostępnej puli 25 mld zł dla mikrofirm pozostało jeszcze 7,2 mld zł, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 9,4 mld zł z dostępnych 50 mld zł.

"Firmy, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19, mogą wnioskować o wsparcie finansowe jeszcze do końca lipca br. za pomocą formularzy udostępnianych w systemach bankowości elektronicznej 18 banków komercyjnych i kilkuset banków spółdzielczych" - wskazano.

Środki z uruchomionej w końcu kwietnia br. Tarczy Finansowej PFR mają pomóc firmom w przetrwaniu trudnego czasu spowodowanego pandemią Covid-19 i ochronić miejsca pracy.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Weryfikacja uprawnień przedsiębiorców oraz ich statusu następuje automatycznie za pomocą rejestrów publicznych - deklaracji VAT, danych z ZUS oraz dostępnych dokumentów księgowych.