3 duże zmiany kadrowe na rynku rolno-spożywczym w październiku

Henryk Kowalczyk nowym ministrem rolnictwa, Hugo Mesquita obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego Netto Polska a Paweł Piątek stanął na czele połączonych spółek Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój.

Henryk Kowalczyk nowym ministrem rolnictwa

Nowym ministrem rolnictwa, a także wicepremierem został Henryk Kowalczyk, który zastąpił na stanowisku szefa tego resortu Grzegorza Pudę. Ten tymczasem przeszedł na stanowisko ministra konstytucyjnego funduszy i polityki regionalnej.

Kowalczyk wraca do Ministerstwa Rolnictwa po 14 latach. Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. sprawował funkcję wiceministra rolnictwa, gdy w ramach koalicji PiS-Samoobrona-LPR resortem kierował Andrzej Lepper. W resorcie rolnictwa Kowalczyk nadzorował m.in. odrolnianie ziemi.

Jak powiedział Kowalczyk przy okazji przejmowania ministerstwa od odwołanego we wtorek ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, ASF jest istotnym problemem i liczy, że uda się poczynić postępy w walce z tą chorobą. Zwrócił uwagę, że dla skutecznej walki niezbędna jest współpraca kilku ministerstw i instytucji.

Inny problem, jaki wymienił, to wzrost cen nawozów, zwłaszcza azotowych. Jest całkowicie niezależny od ministerstwa, bo to problem ogólnoeuropejski i pochodna wysokich cen gazu - zauważył Kowalczyk. "Będziemy go chcieli rozwiązywać w skali europejskiej" - zaznaczył, dodając, że na poziomie kraju rozwiązać się go nie da.

Nowy minister zapowiedział, że będzie starał się kontynuować wszystkie działania na rzecz rolników, jakie prowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wyzwania są ogromne, nie zawsze efekty spełnią 100 proc. oczekiwań, ale na pewno praca resortu będzie rzetelna - zapewnił Kowalczyk.

Netto Polska ma nowego szefa

Hugo Mesquita obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego Netto Polska i będzie odpowiedzialny za rozwój sieci po przejęciu Tesco w Polsce. Po 11 latach w Biedronce, Mesquita ma dołączyć do zespołu Netto od stycznia 2022 roku.

Netto jest obecnie w trakcie procesu konwersji, w ramach którego modernizuje i otwiera pod swoim szyldem około 250 sklepów Tesco przejętych przez Salling Group w marcu tego roku. Operacja ta podwoi sieć Netto w Polsce, zwiększając ją do około 650 sklepów. Stanowi ona strategiczną szansę rozwoju dla Salling Group.

Do kontynuacji procesu transformacji sieci Netto powołało na stanowisko Dyrektora Generalnego Hugo Mesquitę, doświadczonego lidera, pełniącego dotąd rolę Dyrektora Operacyjnego w Biedronce, z szeroką wiedzą o branży retail.

Danone - jedna struktura zarządcza z Pawłem Piątkiem na czele

Danone łączy działające dotąd niezależnie spółki Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój jedną strukturą zarządczą. Wszystkimi kategoriami produktów będzie kierował zespół pod przewodnictwem Pawła Piątka, dotychczasowego Prezesa Nutricia Sp. z o.o.

Wraz ze zmianą organizacyjną, odpowiedzialny za wszystkie obszary biznesu zespół zarządzający będzie miał większą decyzyjność i swobodę działania w Polsce, gdzie Danone generuje 3,5 mld zł rocznie.

Prostsza, połączona struktura i możliwość wspólnego zarządzania wszystkimi kategoriami produktów, umożliwi Danone lepsze dopasowanie oferty do polskich preferencji i wyższą konkurencyjność, dzięki efektywności, sprawności i synergii działań połączonych organizacji.

