3 lipca to Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych

Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych ma na celu ograniczenie zużycia popularnych foliówek, które są jednorazowe i po zakupach trafiają do kosza, a później zaśmiecają oceany.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 03-07-2021, 11:01

3 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych/fot. shutterstock

Wytwarzamy coraz więcej śmieci. Tworzywa sztuczne, a w tym w znacznej mierze plastikowe torby, to 8 mln ton odpadów trafiających co roku do oceanów. Jeśli te szokujące tempo nie zwolni, według prognoz Programu Środowiskowego ONZ, do 2050 roku będzie w nich więcej plastiku niż ryb.

Wytrzymałość folii na proces rozkładu jest wyjątkowo duża – degradacja typowej „jednorazowej” torby foliowej może trwać nawet kilkaset lat, podczas gdy czas jej przeciętnego użytkowania wynosi zaledwie 25 minut.

Rosnąca świadomość społeczna przyniosła ze sobą pewne zmiany na lepsze – niektóre sieci supermarketów na świecie całkowicie zrezygnowały z foliowych toreb na zakupy, inne z kolei wprowadzają reklamówki z materiałów biodegradowalnych, które rozkładają się w ciągu najwyżej kilku miesięcy.

Foliowe opakowania, zwłaszcza reklamówki na zakupy, kończą zwykle jako odpady, będące najczęściej występującymi „śmieciami” na terenach zaludnionych. Ponadto, lądując w rzekach i kanałach, blokują odpływ, przez co mogą przyczyniać się nawet do powstania powodzi.