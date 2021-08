3 najciekawsze inwestycje w branży spożywczej w sierpniu 2021

Sierpień obfitował w zapowiedzi ciekawych inwestycji firm spożywczych. Zobacz, jakie nowe fabryki i zakłady powstaną wkrótce!

Ciekawe inwestycje firm spożywczych; fot. shutterstock.com

Aryzta - rozbudowa piekarni

Aryzta przymierza się do rozbudowy piekarni w Strzegomiu pod montaż nowej linii bułek do hamburgerów. Jak podano, inwestycja powiększy strzegomską fabrykę Aryzta o ponad 9 000 metrów kwadratowych i zapewni nowe miejsca pracy.

Najbliższe tygodnie i miesiące będą przygotowaniami do startu budowy. Generalnym wykonawcą projektu został Takenaka Europe Poland Branch. Kamień węgielny zostanie wmurujemy z końcem września.

Pierwsze bułki z nowej linii produkcyjnej trafią do klientów w trzecim kwartale przyszłego roku.

Dzięki inwestycji Aryzta Polska umocni swoją pozycję w kategorii pieczywa hamburgerowego wśród wszystkich europejskich piekarni Grupy Aryzta.

Nowa fabryka PepsiCo w Polsce

26 sierpnia odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcji przekąsek firmy PepsiCo w Środzie Śląskiej. Inwestycja o wartości ponad 1 mld zł – piąty obiekt produkcyjny firmy zlokalizowany w naszym kraju – realizowana będzie etapami do roku 2025.

Nowa fabryka będzie dostarczać przekąski zarówno na rynek polski, jak i na eksport do ponad 20 krajów, w tym m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, a także Węgier. Obiekt o powierzchni zbliżonej do siedmiu boisk do piłki nożnej zostanie wybudowany na 30-hektarowej działce położonej w miejscowości Święte koło Środy Śląskiej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (woj. dolnośląskie). W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego udział wzięli m.in. przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, konsul generalny USA, władze regionalne i lokalne, w tym burmistrz Środy Śląskiej, zarząd Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Legnickiej oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także przedstawiciele projektanta – firmy ARUP oraz generalnego wykonawcy – firmy Budimex.

Instanta z nową fabryką w Wietnamie

Instanta Sp. z o.o. ogłosiła wspólnie z Louis Dreyfus Company Asia Pte. Ltd. (LDC) inwestycję budowy fabryki kawy rozpuszczalnej w prowincji Binh Duong w Wietnamie.

Będzie to zakład wykorzystujący najnowocześniejszą technologie liofilizacji gwarantującą najwyższą możliwą jakość przy konkurencyjnych kosztach i maksymalnie zrównoważonym wykorzystaniu zasobów niezbędnych do produkcji.

Kawa w większości będzie pochodziła z lokalnych plantacji, energia potrzebna do produkcji będzie generowana przez spalanie biomasy, a gospodarka wodna będzie oparta na nowatorskich metodach zapewniających maksymalną efektywność i odpowiedzialność.

Planowana inwestycja wzmocni pozycje Instanty jako globalnego dostawcy kawy rozpuszczalnej pod markami klientów.