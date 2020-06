30 lat kodów kreskowych w Polsce

„Bip”, dźwięk, który jest nieodłączną częścią zakupów, istnieje w handlu już od 45 lat. W roku 1974, w jednym z amerykańskich supermarketów, kasjerka po raz pierwszy użyła laserowego skanera, by “nabić produkt” - gumę do żucia - na kasę. I przeszła w ten sposób do historii. Zapoczątkowało to zupełnie nową erę handlu, w której informacje o produkcie są odczytane podczas jego zakupu automatycznie.

Już w latach 50. prowadzono prace nad UPC (Uniwersalny Kod Produktu), będącym później podstawą systemu numeracji dla opracowanego przez GS1 i powszechnie stosowanego na świecie numeru GTIN, czyli Globalnego Numeru Jednostki Handlowej. Kod UPC oficjalnie wprowadzono w Ameryce Północnej w roku 1973, natomiast kod EAN pojawił się w Europie trzy lata później.

W Polsce pierwsze kody GS1 zostały wdrożone w 1990 roku. Ta rewolucja, która zmieniła świat handlu, pojawiła się w naszym kraju wraz z rozwojem nowoczesnej sieci dystrybucji. Pierwsze zagraniczne sieci handlowe, które napędzały rozwój gospodarki to Globi, Billa i HIT.

Automatyczne przetwarzanie informacji o produktach stworzyło podstawy dla nowoczesnych łańcuchów dostaw. Stało się tak, ponieważ odczytywany na kasie kod kreskowy pozwalał identyfikować znacznie więcej, niż tylko produkty, skracając czas potrzebny na obsługę klienta. Jego zastosowanie stale rosło, od momentu dowozu towarów, po proces magazynowania. Kod kreskowy zastąpił wykonywane ręcznie procesy i dwustronną wymianę danych, stając się drogowskazem wytyczającym drogę do usprawniania procesów biznesowych stosowanych przez nowoczesne firmy.

Kody przyszłości

W tym roku mija 30 lat GS1 Polska. Przez trzy dekady towarzyszyliśmy naszym klientom nie tylko w transformacji cyfrowej, ale i biznesowej ich firm, procesów i otoczenia biznesu. W tym czasie obserwowaliśmy, jak Polacy uczą się działać w realiach gospodarki rynkowej, byliśmy świadkami gwałtownego rozwoju przedsiębiorczości, początków gospodarki cyfrowej oraz narodzin i rozwoju e-commerce. U progu kolejnego dziesięciolecia stoimy wobec niespotykanej dotąd mnogości danych, których umiejętne wykorzystanie będzie kluczem do rozwoju biznesowego. Nasze rozwiązania stają się standardem nie tylko w handlu detalicznym, ale i wielu innych obszarach działalności - w produkcji, logistyce, budownictwie czy służbie zdrowia - podkreśla Joanna Redmer, Prezes Zarządu GS1 Polska.