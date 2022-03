30 tysięcy posiłków dla rodzin z Ukrainy. Rusza zbiórka

Właścicielki serwisu Czytaj Skład organizują zbiórkę na dofinansowanie wyżywienia i zakwaterowania dla 394 osób z Ukrainy, które mieszkają w czterech ośrodkach w okolicach Żywca. Potrzeba 240 tys. zł.

Autor: AT

Data: 30-03-2022, 17:37

Rusza zbiórka dla ukraińskich rodzin z czterech ośrodków w okolicach Żywca. fot. pomagam.pl

Na prośbę serwisu Czytaj Skład, z którym współpracujemy, zamieszczamy apel i ogłoszenie o zbiórce dla ukraińskich rodzin, które znalazły w Polsce schronienie przed wojną. Poniżej pełna treść:

Rusza zbiórka dla ukraińskich rodzin

Wraz z grupą przyjaciół, Czytaj Skład przez ostatnie tygodnie pomagały w umieszczeniu uciekających z Ukrainy przed wojną, w czterech ośrodkach na terenie powiatu żywieckiego. Ośrodek Wrzos w Węgierskiej Górce gości 166 osób, Milena W Milówce 84 osoby, Beskid 11 osób oraz Ośrodek Relaks w Międzybrodziu Żywieckim 133 osoby. Przed naszymi Gośćmi długa droga wychodzenia z traumy i budowania swojego życia od nowa w każdym jego obszarze.

Właściciele ośrodków przy wsparciu włodarzy gmin, dbają jak to tylko możliwe o organizację zajęć dla dzieci i dorosłych, integrację, sprawy administracyjne. Większość dzieci z tej grupy uczestniczyło już w zajęciach integracyjnych w lokalnych szkołach, a od kilkunastu dni prowadzone są dla nich lekcje w języku ukraińskim, podczas których dzieciaki świetnie się odnajdują.

30 tysięcy posiłków dla rodzin z Ukrainy. Rusza zbiórka

Problemem jednak są pieniądze. Pierwotnie deklarowana kwota została znacząco zmniejszona.

- Właściciele ośrodków starają się ze wszystkich sił stworzyć namiastkę domowych warunków, wspólnie działamy tak, żeby nie było konieczności przenoszenia grup do obiektów masowego zakwaterowania. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, dążymy do tego, aby osoby te pozostały w godnych warunkach i mogły podjąć trudne decyzje o swoim dalszym życiu, zintegrować się z lokalną społecznością, sprawnie znaleźć pracę lub ruszyć w dalszą drogę - apelują.

Potrzeba przede wszystkim dofinansowania do wyżywienia oraz innych artykułów pierwszej potrzeby.

- Za zebraną kwotę sfinansujemy około 30 tyś posiłków! Każda pomoc wiele dla nas znaczy, za każdą będziemy bardzo wdzięczni i każda przybliży nas do wsparcia naszych Gości, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Prosimy o nawet najdrobniejsze wpłaty, nie kwota jest ważna, ale ilość osób z otwartym sercem, chętnych pomóc! - apelują autorki zbiórki.

Link do zbiórki na Pomagam.pl: https://pomagam.pl/czytajsklad