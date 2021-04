36 mld zł z programu FENG m.in. na badania i innowacje

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest jednym z 9 programów krajowych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, z których w najbliższych latach będzie mogła korzystać Polska. Wskazano, że budżet programu to 36 mld zł, a środki te zostaną skierowane na badania, wdrażanie innowacji, wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz transformację przemysłową i przedsiębiorczość.

Zaznaczono, że realizacja FENG ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

"Płynne uruchomienie środków z budżetu unijnego będzie miało wpływ na przywrócenie polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu po pandemii. Fundusze dla naukowców i przedsiębiorców zainwestujemy w rozwój innowacji i wspieranie prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - powiedział cytowany w informacji resortu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Wskazano, że z FENG będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i firmy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, a w szczególności ośrodki innowacji i instytucje finansowe. Program - jak czytamy - będzie oferował dotacje, instrumenty finansowe (kapitałowe/gwarancyjne) oraz instrumenty mieszane.

Napisano, że w programie przewidziano trzy priorytety. Pierwszy - to wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki. Drugi - to środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów. Natomiast trzeci priorytet - to pomoc techniczna, czyli "zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego".

Przypomniano, że konsultacje FENG trwały od 10 marca do 14 kwietnia br., natomiast do 30 kwietnia trwają konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko, w których - jak zaznaczono - "może wziąć udział każdy zainteresowany".

Resort funduszy i polityki regionalnej wskazał również, że wysłuchanie publiczne w sprawie projektu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki odbędzie się 21 kwietnia. Tego dnia - jak napisano - przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat projektu.

Dodano, że w konsultacjach FENG udział wzięło 700 zarejestrowanych uczestników na dedykowanej platformie oraz 1,2 tys. na YouTube. Zebrano 300 opinii i uwag.