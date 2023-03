44 proc. Polaków uznało, że oszczędza czas kupując towary poprzez platformy e-commerce, a 37 proc. ankietowanych wskazało na konkurencyjne ich ceny - wynika z badania Polaków Portfel Własny. Prawie połowa ich użytkowników narzeka np. na słabą jakość towarów oferowanych przez część sprzedawców.

37 proc. Polaków korzysta z platform e-commerce ze względu na konkurencyjne ceny; fot. shutterstock

Dlaczego kupujemy przez platformy e-commerce?

Oszczędność czasu jest istotna dla wszystkich grup wiekowych, w tym najbardziej dla 40-49 i 50-59 latków (kolejno 51 i 48 proc.) - wynika z badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce".

Z kolei na konkurencyjne ceny produktów najczęściej wskazywały osoby w wieku 18-29 lat i seniorzy powyżej 60 roku życia (40 proc. i 56 proc.).

Wskazano, że 44 proc. Polaków uznało, że oszczędza czas kupując towary na platformach e-commerce, a 37 proc. ankietowanych wskazało na konkurencyjne ceny.

W dalszej kolejności respondenci kupujący w marketplace'ach zwracali uwagę na wygodę płynącą z tego, że podczas takich zakupów, nie muszą szukać danego produktu na stronach różnych dostawców (36 proc.). Ten aspekt ceniły sobie najbardziej osoby po 50 roku życia (45 proc.).

"Polacy kupujący w marketplace'ach doceniają również dostępność wielu metod opłacania zamówień takich jak BLIK, Google Pay czy Apple Pay (29 proc.). Było to najważniejsze dla respondentów przed 30. i 40. rokiem życia (kolejno 37 i 36 proc.)" - komentuje wyniki badania Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Jak dodał, 28 proc. użytkowników platform zakupowych zwróciło uwagę na dostępność towarów z różnych kategorii w jednym miejscu; doceniali to najbardziej ankietowani w wieku 50-59 i powyżej 60 lat (w obu przypadkach po 36 proc.). "Co czwarty Polak kupujący w marketplace'ach zwrócił uwagę na większe poczucie bezpieczeństwa w kwestiach płatności i weryfikacji sprzedawców przez platformę (24 proc.). Miało to największe znaczenie dla 40-latków (33 proc.)" - wskazał.

Na pytanie o wady platform zakupowych prawie połowa respondentów na pierwszym miejscu umieściła niską jakość towarów oferowanych przez część sprzedawców (47 proc.). Najbardziej przeszkadza to 50-59 latkom (57 proc.). W dalszej kolejności respondenci zwracali uwagę na ograniczony kontakt ze sklepem, z którego pochodzą zamawiane produkty (25 proc.). Tego najbardziej brakuje 40-49 latkom (33 proc.).

Badani wspominali również o niedogodności wynikającej z różnego czasu dostawy towarów zamówionych w tym samym czasie (24 proc.). W tej grupie było najwięcej osób przed 30. i 40. rokiem życia (kolejno 29 i 31 proc.).

Z badania wynika, że w ostatnim roku podczas zakupów na tego typu platformach np. co trzeci klient marketplace'ów opłacał zamówienie kartą kredytową (37 proc.). W dalszej kolejności kupujący korzystali z płatności odroczonych (26 proc.) lub internetowego limitu odnawialnego (23 proc.).

