4 Design Days Pre-Opening Online 28 i 29 stycznia!

Tak jak globalne pandemie XIX i początku XX wieku dały początek współczesnej architekturze, tak koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Czy to początek nowej ery w architekturze i designie? Co przyniesie nowa normalność? O tym porozmawiamy w gronie architektów, projektantów i inwestorów podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl). Śledźcie relacje na żywo na propertydesign.pl, propertynews.pl i 4dd.pl.